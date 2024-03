Через тиск: експерт пояснив, чому Кейт Міддлтон розповіла про свій діагноз

Наразі багатодітна мама проходить хіміотерапію на ранній стадії лікування раку. Її тривала відсутність на публіці занепокоїла фанатів монаршої родини Великої Британії.

Королівський експерт вважає, що саме через "тиск" Кейт Міддлтон вирішила повідомити публічно про те, що наразі бореться з раком. Про це пише Page Six.

Принцеса Уельська відчувала "тиск" серед хвилі теорій змови. Ходили чутки про зради принца Вільяма, позашлюбну дитину, ймовірне розлучення, пластичні операції, поки Кетрін не виходила на публіку. Тому вона прямо розповіла, що наразі проходить хіміотерапію.

Автор книги "Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor" Валентин Лоу висловив думку, що "божевілля, яке виникло" після операції на черевній порожнині Кейт Міддлтон у січні 2024 року, могло прискорити оголошення.

Різдвяна листівка родини Уельських Фото: Getty Images

"Вони, мабуть, відчули тиск, щоб оголосити", — вважає автор.

"Зрештою це було надто важко, вони повинні були щось сказати", — додав він.

Після операції на черевній порожнині на початку року принцеса Уельська відійшла від королівських обовʼязків. Її помічали лише кілька разів (з принцом Вільямом на фермерському ринку та з мамою в авто).

Раніше Кенсінгтонський палац повідомляв, що Кетрін повернеться до роботи у квітні 2024. Проте наразі невідомо, коли саме це станеться.

Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Свою підтримку принцесі вже висловили король Чарльз ІІІ, який також бореться з раком, принц Гаррі та Меган Маркл, брат Джеймс Мідддлтон та інші.

