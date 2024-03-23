Брат Кейт Міддлтон зворушливо звернувся до неї та показав архівне фото

Принцеса Уельська напередодні відверто розповіла про свою боротьбу з раком. Вона проходить хіміотерапію та перебуває на ранній стадії лікування.

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Брат Кейт Міддлтон висловив підтримку принцесі та показав архівний знімок з королівською персоною. Фото Джеймс Міддлтон опублікував в Instagram.

"За ці роки ми разом піднялися на багато гір. Як сім'я, ми піднімемося і на цей разом з тобою", — написав менший брат принцеси Уельської.

Джеймс Міддлтон показав архівний кадр із сестрою під час походу в гори.

Кейт Міддлтон з братом Джеймсом

Раніше Джеймс зізнавався, що пишається своєю знаменитою сестрою.

"Вона моя сестра… і я дуже пишаюся та завжди дивуюся тому, як багато вона робить, і це продовжує залишатися в центрі моєї уваги. Бачити, як вона розквітає в цій ролі… Я дуже пишаюся нею", — зазначав брат дружини майбутнього британського короля.

Мама та брат Кейт Міддлтон Фото: Instagram/James Middleton

Окрім брата, у Кейт Міддлтон також є сестра Піппа. Вона підтримує теплі стосунки з рідними людьми.

Кейт Міддлтон із сестрою Піппою Фото: Getty Images

Напередодні принцеса Уельська повідомила, що останні місяці бореться з онкологією. Діагноз став "великим шоком" як для неї, так і для принца Вільяма, і пара намагалася вирішити цю проблему приватно, щоб захистити своїх трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. Кетрін запевнила спадкоємців, що з нею "все буде добре".

Нагадаємо, у брата Кейт Міддлтон народилася перша дитина.

Також Фокус писав про реакцію короля Чарльза ІІІ на важку хворобу його невістки.