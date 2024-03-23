Кейт Міддлтон зізналася, як розповіла дітям про свій діагноз (відео)

Дружина принца Вільяма відверто зізналася, що бореться з онкологією. Вона перебуває на ранній стадії лікування та проходить хіміотерапію.

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Напередодні Кейт Міддлтон розповіла світові про боротьбу з раком — після того, як пояснила свій стан трьом дітям, принцесі Шарлотті, принцу Луї та принцу Джорджу. Принцеса Уельська записала звернення з весняного саду.

Монарша персона зізналася, що їй та принцу Вільяму знадобився "час, щоб пояснити все" своїм дітям у "відповідний" спосіб, тому вона зникла з публічного простору із січня 2024 року.

"Як я вже сказала їм, я почуваюся добре і з кожним днем стаю сильнішою", — зазначила багатодітна мама.

Кейт Міддлтон

"Ми з Вільямом робили все можливе, щоб опрацювати та вирішити це приватно заради нашої молодої сім’ї", — продовжила дружина майбутнього британського монарха.

Кейт Міддлтон наголосила, що запевнила Луї, Шарлотту та Джорджа, що з нею все буде добре.

Як стало відомо, тести після операції на черевній порожнині в січні 2024 "виявили наявність раку", що змусило її медичну команду порадити "курс профілактичної хіміотерапії".

Міддлтон наразі на "ранній стадії" свого лікування.

Востаннє мама трьох дітей виходила офіційно на публіку на Різдво 2023 року. У січні Кенсінгтонський палац повідомив про планову операцію принцеси, додавши, що вона не повернеться до роботи до Великодня 2024.

Родина Уельських на Різдво 2023 Фото: Getty

Під час перебування в Лондонській клініці діти не відвідували Кейт. Як відомо, у медичному закладі дуже суворі правила. Втім, принцеса Уельська підтримала звʼязок зі спадкоємцями через FaceTime.

Згодом вона повернулася до Віндзору, де в оточенні Шарлотти, Луї та Джорджа відновлювалася після операції.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта на Різдво 2023 Фото: Getty Images

Нагадаємо, які плани принц Вільям та Кейт Міддлтон мають на Великдень 2024.

Також Фокус писав про спроби отримати персональну інформацію про Кейт Міддлтон співробітниками Лондонської клініки.