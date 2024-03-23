Кейт Миддлтон поведала, как рассказала детям о своем диагнозе (видео)

Жена принца Уильяма откровенно призналась, что борется с онкологией. Она находится на ранней стадии лечения и проходит химиотерапию.

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Накануне Кейт Миддлтон рассказала миру о борьбе с раком — после того, как объяснила свое состояние трем детям, принцессе Шарлотте, принцу Луи и принцу Джорджу. Принцесса Уэльская записала обращение из весеннего сада.

Монаршая персона призналась, что ей и принцу Уильяму понадобилось "время, чтобы объяснить все" своим детям "подходящим" способом, поэтому она исчезла из публичного пространства с января 2024 года.

"Как я уже сказала им, я чувствую себя хорошо и с каждым днем становлюсь сильнее", — отметила многодетная мама.

Кейт Миддлтон

"Мы с Уильямом делали все возможное, чтобы проработать и решить это частным образом ради нашей молодой семьи", — продолжила супруга будущего британского монарха.

Кейт Миддлтон подчеркнула, что заверила Луи, Шарлотту и Джорджа, что с ней все будет хорошо.

Как стало известно, тесты после операции на брюшной полости в январе 2024 года "выявили наличие рака", что заставило ее медицинскую команду посоветовать "курс профилактической химиотерапии".

Миддлтон сейчас на "ранней стадии" лечения.

Последний раз мама троих детей выходила официально на публику на Рождество 2023 года. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о плановой операции принцессы, добавив, что она не вернется к работе до Пасхи 2024.

Семья Уэльских на Рождество 2023 года Фото: Getty

Во время пребывания в Лондонской клинике дети не посещали Кейт. Как известно, в медицинском учреждении очень строгие правила. Впрочем, принцесса Уэльская поддерживала связь с наследниками через FaceTime.

Впоследствии она вернулась в Виндзор, где в окружении Шарлотты, Луи и Джорджа восстанавливалась после операции.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта на Рождество 2023 года Фото: Getty Images

Напомним, какие планы принц Уильям и Кейт Миддлтон имеют на Пасху 2024.

Также Фокус писал о попытках получить персональную информацию о Кейт Миддлтон сотрудниками Лондонской клиники.