"Сила и решительность": эксперт прокомментировала поведение Кейт Миддлтон (видео)

Принцесса Уэльская в последний раз официально появлялась на публике в конце декабря 2023 года. В январе она перенесла операцию на брюшной полости, после чего жене принца Уильяма диагностировали онкологию.

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Британский эксперт по языку тела Джуди Джеймс считает, что Кейт Миддлтон, которая объявила, что у нее диагностировали рак, излучала "постоянную силу". Об этом пишет Page Six.

В пятницу, 22 марта 2024 года, принцесса Уэльская обратилась к поклонникам, чтобы объявить, что она больна раком и проходит курс химиотерапии, находясь на ранней стадии лечения.

Жена принца Уильяма записала ролик, сидя на скамейке в саду. Кэтрин сообщила, что после операции на брюшной полости в январе тесты показали, что у нее есть онкология.

Кейт Миддлтон

Мама троих детей отметила, что диагноз "был огромным шоком" для них с принцем Уильямом, поскольку впоследствии супругам пришлось объяснить детям, что с мамой "все будет хорошо".

Джеймс считает, что Кейт в видео "выглядела бледной и довольно истощенной", но также произнесла "одну из самых смелых сольных речей любой королевской особы в истории".

"Тот факт, что она сидит одна, является свидетельством ее силы и мужества. Несмотря на ее очевидную слабость, в ее невербальных сигналах есть много признаков постоянной силы, решимости и устойчивости", — добавила эксперт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

К тому же, Джеймс считает, что принцесса Уэльская не потеряла чувство юмора.

Сразу после операции в январе 2024 Кенсингтонский дворец объявил, что Кэтрин не вернется к работе до Пасхи 2024. После этого сторонники монаршей семьи все больше начали беспокоиться за принцессу Уэльскую. Распространялись слухи об изменах принца Уильяма, внебрачных детях, однако новое обращение Миддлтон развенчивает все домыслы и теории заговоров.

Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон будут делать на Пасху 2024.

Также Фокус писал о попытках получить персональную информацию о Кейт Миддлтон сотрудниками Лондонской клиники.