"Сила та рішучість": експертка прокоментувала поведінку Кейт Міддлтон (відео)

Принцеса Уельська востаннє офіційно зʼявлялася на публіці наприкінці грудня 2023 року. У січні вона перенесла операцію на черевній порожнині, після чого дружині принца Вільяма діагностували онкологію.

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Британська експертка з мови тіла Джуді Джеймс вважає, що Кейт Міддлтон, яка оголосила, що в неї діагностували рак, випромінювала "постійну силу". Про це пише Page Six.

У п'ятницю, 22 березня 2024 року, принцеса Уельська звернулася до прихильників, щоб оголосити, що вона хвора на рак і проходить курс хіміотерапії, перебуваючи на ранній стадії лікування.

Дружина принца Вільяма записала ролик, сидячи на лавці в саду. Кетрін повідомила, що після операції на черевній порожнині в січні тести показали, що в неї є онкологія.

Кейт Міддлтон

Мама трьох дітей зазначила, що діагноз "був величезним шоком" для них з принцом Вільямом, оскільки згодом подружжю довелося пояснити дітям, що з мамою "все буде добре".

Джеймс зазначила, що Кейт у відео "виглядала блідою та досить виснаженою", але також виголосила "одну з найсміливіших сольних промов будь-якої королівської особи в історії".

"Той факт, що вона сидить одна, є свідченням її сили та мужності. Попри її очевидну слабкість, у її невербальних сигналах є багато ознак постійної сили, рішучості та стійкості", — додала експертка.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

До того ж, Джеймс вважає, що принцеса Уельська не втратила почуття гумору.

Одразу після операції в січні 2024 Кенсінгтонський палац оголосив, що Кетрін не повернеться до роботи до Великодня 2024. Після цього прихильники монаршої родини все більше почали непокоїтися за принцесу Уельську. Поширювалися чутки про зради принца Вільяма, позашлюбних дітей, проте нове звернення Міддлтон розвінчує всі домисли та теорії змов.

Нагадаємо, що принц Вільям та Кейт Міддлтон робитимуть на Великдень 2024.

Також Фокус писав про спроби отримати персональну інформацію про Кейт Міддлтон співробітниками Лондонської клініки.