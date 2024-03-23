Принц Гаррі та Меган Маркл вперше прокментували діагноз їх невістки Кейт Міддлтон

Принц Гаррі та Меган Маркл порушили мовчання і вперше прокоментували хворобу їх невістки Кейт Міддлтон.

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Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл порушили мовчання щодо страшного діагнозу рак у Кейт Міддлтон. Про це пише видання Msn/

Виявляється принц Гаррі та Меган Маркл не підозрювали про важку недугу Кейт Міддлтон, поки про неї не почали писати у всьому світі.

"Вони поняття не мали і дізналися про цю новину приблизно тоді, коли про це дізнався весь світ", — пише видання посилаючись на інформацію від інсайдера.

Попри те, що довіра між родиною була порушена, все ж принц Гаррі та його дружина Меган Маркл публічно висловили свою підтримку Кейт.

"Ми бажаємо здоров’я та зцілення для Кейт та її сім’ї, і сподіваємося, що вони зможуть зробити це приватно та в мирі", – йдеться у заяві герцога та герцогині Сассекських.

Кейт Миддлтон Фото: Instagram @princeandprincessofwales

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Відзначимо, що вчора, 22 березня, Кейт Мідлтон шокувала світ заявою, що у неї виявили рак. Зокрема, вона записала відеозвернення в якому зізналася, що хворобу лікарі виявили після операції, яку вона перенесла на початку 2024 року на черевній порожнині.

Вона зізналася, що для неї та чоловіка така новина була шоком. Саме тому, ймовірно, на деякий час Кейт і зникла з публіки.

"Звичайно, це стало величезним шоком, і ми з Вільямом робили все можливе, щоб опрацювати та вирішити це приватно заради нашої молодої сім’ї", — сказала Кейт у записаній на відео заяві.

Вже згодом, Кейт Міддлтон зізналася, як розповіла дітям про свій діагноз. Крім цього, Фокус писав, що експертка прокоментувала поведінку Кейт Міддлтон у відеозверненні в якому вона розповіла, що у неї рак.