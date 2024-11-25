Меган Маркл категорично проти примирення принца Гаррі з родиною, — ЗМІ

Меган та Гаррі живуть у США з 2020 року. Їхні стосунки з британськими родичами доволі напружені через низку документальних проєктів Сассекських, у яких ті розкривали таємниці життя в Букінгемському палаці.

Меган Маркл нібито незадоволена ідеєю її чоловіка принца Гаррі помиритися зі своєю королівською родиною. Про це пише AceShowbiz.

Колишня американська акторка буде "не задоволена", якщо чоловік примириться з родичами після того, як вони залишили посади старших членів королівської сім'ї у 2020 році.

"Меган зовсім не щаслива", — сказав інсайдер Closer Magazine.

"Вона панікує через те, що Гаррі знову затягнуте у своє старе життя", — додав він.

Меган начебто набагато спокійніша, коли чоловік поруч з нею.

"Думка про те, що він знову підійде до своєї родини, викликала нотку паніки", — вважає інсайдер.

Новини з’явилися на фоні чуток про те, що принц Гаррі працює над відновленням своїх стосунків із родиною, які сильно погіршилися після того, як він випустив свої мемуари "Запасний" на початку 2023 року. Ходили чутки, що герцог Сассекський шукав дім у Лондоні, оскільки його не влаштовував каліфорнійський спосіб життя. До того ж, Дональд Трамп погрожував депортувати онука королеви Єлизавети ІІ із США після своєї перемоги на президентських виборах.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty

"Він (принц Гаррі, — ред.) сумує за своїми старими етонськими та армійськими друзями, багато з яких не були в гостях, оскільки вони не ладнають з Меган", — розповідав королівський автор Том Квінн на початку цього року.

Тому герцог Сассекський хоче придбати житло у Великій Британії та продовжує свою боротьбу за те, аби британські платники податків заплатили за його безпеку.

У США Гаррі та Меган живуть з 2020 року. Уже там народилася їхня друга дитина — донька Лілібет Діана.

Нагадаємо, принц Гаррі показав раніше небачене фото зі свого весілля.

Також Фокус писав про сварку принца Гаррі та принца Вільяма через Кейт Міддлтон.