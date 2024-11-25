Меган Маркл категорически против примирения принца Гарри с семьей, — СМИ

Меган и Гарри живут в США с 2020 года. Их отношения с британскими родственниками довольно напряженные из-за ряда документальных проектов Сассекских, в которых те раскрывали тайны жизни в Букингемском дворце.

Меган Маркл якобы недовольна идеей ее мужа принца Гарри помириться со своей королевской семьей. Об этом пишет AceShowbiz.

Бывшая американская актриса будет "не довольна", если муж примирится с родственниками после того, как они оставили должности старших членов королевской семьи в 2020 году.

"Меган совсем не счастлива", — сказал инсайдер Closer Magazine.

"Она паникует из-за того, что Гарри снова затянут в свою старую жизнь", — добавил он.

Меган вроде бы намного спокойнее, когда муж рядом с ней.

"Мысль о том, что он снова подойдет к своей семье, вызвала нотку паники", — считает инсайдер.

Новости появились на фоне слухов о том, что принц Гарри работает над восстановлением своих отношений с семьей, которые сильно ухудшились после того, как он выпустил свои мемуары "Запасной" в начале 2023 года. Ходили слухи, что герцог Сассекский искал дом в Лондоне, поскольку его не устраивал калифорнийский образ жизни. К тому же, Дональд Трамп угрожал депортировать внука королевы Елизаветы II из США после своей победы на президентских выборах.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

"Он (принц Гарри, — ред.) скучает по своим старым этонским и армейским друзьям, многие из которых не были в гостях, поскольку они не ладят с Меган", — рассказывал королевский автор Том Куинн в начале этого года.

Поэтому герцог Сассекский хочет приобрести жилье в Великобритании и продолжает свою борьбу за то, чтобы британские налогоплательщики заплатили за его безопасность.

В США Гарри и Меган живут с 2020 года. Уже там родился их второй ребенок — дочь Лилибет Диана.

Напомним, принц Гарри показал ранее невиданное фото со своей свадьбы.

Также Фокус писал о ссоре принца Гарри и принца Уильяма из-за Кейт Миддлтон.