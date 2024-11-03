Пара заключила брак в 2018 году. Сейчас они воспитывают двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет.

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Принц Гарри показал ранее невиданное свадебное фото с Меган Маркл. Об этом пишет Hello Magazine.

Герцог Сассекский появился впервые после своей поездки в Южную Африку и Лесото в начале октября.

Сын короля Великобритании Чарльза III обратился к Военному комитету НАТО относительно роли Invictus Games Foundation в поддержке раненых и больных военнослужащих и ветеранов.

Комитет обнародовал фотографию Гарри на своем веб-сайте, когда он выступал по видеозвонку из своего дома в Монтесито, Калифорния.

На заднем фоне можно увидеть книги и личные фотографии семьи, включая снимок с королевской свадьбы его и Меган Маркл.

На снимке крупным планом изображены молодожены в карете после церемонии в Виндзоре 19 мая 2018 года.

Принц Гарри Фото: NATO

Принц Гарри надел тогда военную униформу для большого дня, а Меган была в изготовленном на заказ платье в стиле "бато" от бывшего креативного директора Givenchy Клэр Уэйт Келлер и бриллиантовой тиаре Queen Mary Bandeau.

В начале 2024 года пара отпраздновала шестую годовщину свадьбы.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, психотерапевт оценил поведение Меган Маркл.

Также Фокус писал о ссоре принца Гарри и принца Уильяма.