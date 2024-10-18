"Желает больше славы, больше власти": психотерапевт оценил поведение Меган Маркл (фото)

Меган Маркл нравится быть на виду. По словам психотерапевта, жена принца Гарри делает все возможное, чтобы быть успешной и популярной в обществе.

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В настоящее время герцогиня Сассекская проживает в Калифорнии, но наблюдатели за королевской семьей считают, что она хочет использовать свой королевский титул, чтобы реализовать свои возможности в США. Психотерапевт доктор Роби Людвиг оценила поведение Меган Маркл за последнее время и пришел к выводу, что она разрабатывает стратегию, чтобы достичь больших успехов в жизни, сообщает Radar Online.

"Конечная цель Меган, похоже, состоит в том, чтобы сделать себя значимой и превратиться в американскую королевскую особу, которой восхищаются и, которая сильна, независима от мужа. Будет ли это успешным, еще предстоит увидеть, поскольку общественность не всегда была восприимчива ко многим аспектам ее характера и личности", — сказала психотерапевт доктор Роби Людвиг.

Эксперт обратила внимание на то, что Меган часто носит одежду красного цвета, отлично понимая, что "красный цвет — это цвет сильной, властной леди". Таким образом невестка короля Чарльза ІІІ говорит: "Я здесь, я не прячусь, и я готова занять свою позицию власти". По мнению Роби, "ношение красного цвета часто символизирует привлекательность, уверенность и расширение прав и возможностей".

Меган Маркл Фото: Getty Images

"Исследования "эффекта красного платья" показали, что красный цвет усиливает мужской взгляд и побуждает мужчин находить женщин в красном более привлекательными. В моде красный также считается цветом власти, олицетворяющим силу и решимость", — пояснил Людвиг.

Жена принца Гарри Меган Маркл Фото: Getty Images

Психотерапевт уверенна, что Меган снова "берет под контроль свою жизнь и делает это по-своему". В 2023 году герцогов Сассекских называли "голливудским провалом", но они после всех скандалов пытаются восстановить свой имидж.

"Меган Маркл, похоже, постоянно разрабатывает стратегию, чтобы достичь большего — большей славы, большей власти, большей популярности и большего богатства. Ее цель, похоже, — утвердить себя в качестве мирового бренда, стремясь стать самой известной и влиятельной женщиной", — отметила Роби Людвиг.

Есть значительное количество людей, которые сомневаются в искренности Гарри и Меган, которые переключились с "продажи семейных секретов" на появление на благотворительных мероприятиях. По словам специалиста, это не вызывает доверия публики.

Ранее, 11 сентября, сообщалось, что эксперт по языку тела проанализировал отношения принца Гарри и Меган Маркл. Пара часто демонстрирует свои чувства на публике. Даже спустя шесть лет после свадьбы Меган Маркл с обожанием смотрит на принца Гарри.