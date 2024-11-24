Кейт Міддлтон та принц Вільям прийняли важливе рішення заради дітей: деталі

Монарша пара, яка одружилася у 2011 році, виховує трьох спадкоємців — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Останні два роки вони живуть у Віндзорі.

Розкрита справжня причина, чому Кейт Міддлтон і принц Вільям переїхали в котедж Аделаїда у 2022 році. Про це пише OK! Magazine.

Коли принцеса Кетрін і принц Вільям вирішили переїхати з Кенсінгтонського палацу в котедж Аделаїда у Віндзорському замку, за словами королівського експерта Дункана Ларкомба, рішення "здивувало багатьох людей". Але їхні міркування щодо свого нового "скромного" будинку насправді мають великий сенс.

Окрім того, що будинок із чотирма спальнями був близький до королеви Єлизавети ІІ, яка померла лише через кілька місяців після переїзду онука, цей котедж створював у родині Уельських відчуття нормальності.

"Є багато інших місць, куди вони могли переїхати, але Adelaide Cottage відповідає їхньому бажанню як батьків бути нормальною сім’єю, де немає прислуги і у них немає 30 кімнат. Вільям хотів би, щоб його діти були поруч", — розповів Ларкомб.

Аделаїда Фото: Соцсети

Королівська письменниця Кеті Ніколл також вважає, що сім’я "дуже, дуже щаслива" в цьому котеджі. За її словами, у родини принца Вільяма в Кенсінгтонському палаці було набагато менше приватності.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Місця небагато, але котедж Аделаїда відповідає всім вимогам", — додала письменниця.

Втім, нещодавно їхнє приватне життя було порушено після того, як 13 жовтня сталося проникнення зі зломом на фермі Шоу — лише за п’ять хвилин від дому сім’ї Уельських. Згідно зі звітом поліції, двоє чоловіків у масках увійшли на територію в пошуках сільськогосподарського обладнання, а потім, виїжджаючи, врізалися в огородження на одному з викрадених автомобілів. Розслідування триває, а зловмисників не вдалося затримати.

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