Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли важное решение ради детей: детали

Монаршая пара, которая поженилась в 2011 году, воспитывает троих наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Последние два года они живут в Виндзоре.

Раскрыта истинная причина, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям переехали в коттедж Аделаида в 2022 году. Об этом пишет OK! Magazine.

Когда принцесса Кэтрин и принц Уильям решили переехать из Кенсингтонского дворца в коттедж Аделаида в Виндзорском замке, по словам королевского эксперта Дункана Ларкомба, решение "удивило многих людей". Но их рассуждения относительно своего нового "скромного" дома на самом деле имеют большой смысл.

Кроме того, что дом с четырьмя спальнями был близок к королеве Елизавете II, которая умерла всего через несколько месяцев после переезда внука, этот коттедж создавал в семье Уэльских ощущение нормальности.

"Есть много других мест, куда они могли переехать, но Adelaide Cottage соответствует их желанию как родителей быть нормальной семьей, где нет прислуги и у них нет 30 комнат. Уильям хотел бы, чтобы его дети были рядом", — рассказал Ларкомб.

Аделаида Фото: Соцсети

Королевская писательница Кэти Николл также считает, что семья "очень, очень счастлива" в этом коттедже. По ее словам, у семьи принца Уильяма в Кенсингтонском дворце было гораздо меньше приватности.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

"Места немного, но коттедж Аделаида соответствует всем требованиям", — добавила писательница.

Впрочем, недавно их частная жизнь была нарушена после того, как 13 октября произошло проникновение со взломом на ферме Шоу — всего в пяти минутах от дома семьи Уэльских. Согласно отчету полиции, двое мужчин в масках вошли на территорию в поисках сельскохозяйственного оборудования, а затем, выезжая, врезались в ограждение на одном из угнанных автомобилей. Расследование продолжается, а злоумышленников не удалось задержать.

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