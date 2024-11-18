Грабители пытались проникнуть в дом Кейт Миддлтон: детали

Инцидент произошел 13 октября 2024 года. Двое злоумышленников использовали угнанный грузовик, чтобы пробить ворота безопасности.

Злоумышленники проникли на территорию поместья Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет The Sun.

Неизвестные в масках перебрались через шестифутовую ограду Виндзорского замка, чтобы получить доступ к королевской резиденции, где спали принц и принцесса Уэльские и их дети. Это произошло еще 13 октября 2024 года, однако о проникновении стало известно только сейчас.

Во время инцидента двое злоумышленников использовали похищенный грузовик, чтобы пробить ворота безопасности и получить доступ к коттеджу Аделаида, куда Кейт и Уильям перебрались в 2022 году из Кенсингтонского дворца.

Оказавшись внутри, неизвестные скрылись на фермерском пикапе и квадроцикле. А разрушенные ворота являются одними из ближайших к коттеджу. Этим маршрутом часто пользуются принц Уильям и его семья.

Как известно, сигнализация сработала, но наступление опасности поняли лишь после того, как защитный барьер у ворот был разрушен.

На момент инцидента король Чарльз ІІІ находился в Шотландии, а королева Камилла — в Индии.

Коттедж Аделаида Фото: Соцсети

Пока ни один из нарушителей не задержан. Они скрылись с места инцидента.

"Это был вечер воскресенья на школьной неделе, поэтому молодые принцы и принцесса, видимо, сидели в постели в коттедже Аделаида, который был совсем рядом, но все еще на территории", — говорит инсайдер.

Напомним, умерла любимая собака королевы Камиллы.

Также Фокус писал о решении Кейт Миддлтон и принца Уильяма переехать в коттедж Аделаида.