"Приносила столько радости": умерла любимая собака королевы Камиллы (фото)

В Букингемском дворце на протяжении долгих лет живут разные питомцы. Королева Елизавета была большой поклонницей собак породы корги, а доме Кейт Миддлтон и принца Уильяма живет замечательный спаниель.

Королевская семья Великобритании объявила печальную новость о смерти любимой собаки Камиллы по кличке Бет. Соответствующий пост был опубликован в Instagram 18 ноября.

В трогательном сообщении Букингемский дворец написал: "Грустное прощание с Бет, любимой спутницей королевы из приюта для собак и кошек @Battersea, которая приносила столько радости, будь то прогулки, помощь в выполнении официальных обязанностей или свернувшись калачиком у огня".

Королева Камилла со своей любимицей Бет Фото: Getty Images

Публикацию сопровождала серия трогательных фотографий, на которых королева наслаждается прогулкой с Бет в горах, встречается с покойным Полом О'Грейди. На другом снимке терьер подпрыгивает и тыкается носом в короля Чарльза ІІІ, выражая ему свою любовь и привязанность. Кроме того, было опубликовано видео, на котором Бет сопровождает Камиллу на одном из ее публичных мероприятий, где она открывает новый объект в приюте для собак и кошек Баттерси в Старом Виндзорском центре в декабре 2020 года.

Известно, что у Бет несколько лет болела — у собаки была неизлечимая опухоль, и на выходных ее пришлось усыпить. Королева своих собак породы джек-рассел-терьер в свое время взяла во дворец из приюта Баттерси, теперь с Ее Величеством остался один ее питомец по кличке Блюбелл.

Члены королевской семьи гордятся своей любовью к собакам. У покойной королевы Елизаветы ІІ было несколько собак породы корги, которыми она владела на протяжении всей своей жизни. В доме принца и принцессы Уэльских живет спаниель по кличке Орлой.

Напомним, 25 октября Фокус писал о том, что у королевы Елизаветы ІІ был необычный способ укрощения ее корги.