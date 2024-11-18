"Приносила стільки радості": помер улюблений собака королеви Камілли (фото)

У Букінгемському палаці протягом довгих років живуть різні вихованці. Королева Єлизавета була великою прихильницею собак породи коргі, а в будинку Кейт Міддлтон і принца Вільяма живе чудовий спанієль.

Королівська сім'я Великої Британії оголосила сумну новину про смерть улюбленого собаки Камілли на прізвисько Бет. Відповідний пост було опубліковано в Instagram 18 листопада.

У зворушливому повідомленні Букінгемський палац написав: "Сумне прощання з Бет, улюбленою супутницею королеви з притулку для собак і кішок @Battersea, яка приносила стільки радості, чи то прогулянки, чи то допомога у виконанні офіційних обов'язків, чи то згорнувшись калачиком біля вогню".

Королева Камілла зі своєю улюбленицею Бет Фото: Getty Images

Публікацію супроводжувала серія зворушливих фотографій, на яких королева насолоджується прогулянкою з Бет у горах, зустрічається з покійним Полом О'Грейді. На іншому знімку тер'єр підстрибує і тикається носом у короля Чарльза ІІІ, висловлюючи йому свою любов і прихильність. Крім того, опублікували відео, на якому Бет супроводжує Каміллу на одному з її публічних заходів, де вона відкриває новий об'єкт у притулку для собак і кішок Баттерсі в Старому Віндзорському центрі в грудні 2020 року.

Відомо, що у Бет кілька років хворіла — у собаки була невиліковна пухлина, і на вихідних її довелося приспати. Королева своїх собак породи джек-рассел-тер'єр свого часу взяла до палацу з притулку Баттерсі, тепер з Її Величністю залишився один її вихованець на прізвисько Блюбелл.

Члени королівської сім'ї пишаються своєю любов'ю до собак. У покійної королеви Єлизавети ІІ було кілька собак породи коргі, якими вона володіла протягом усього свого життя. У будинку принца і принцеси Уельських живе спанієль на прізвисько Орлой.

Нагадаємо, 25 жовтня Фокус писав про те, що у королеви Єлизавети ІІ був незвичайний спосіб приборкання її коргі.