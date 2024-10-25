Королівський письменник назвав незвичайний спосіб королеви Єлизавети ІІ приборкання її коргі (фото)

Мати короля Чарльза ІІІ дуже любила тварин. У палаці завжди жили домашні улюбленці, зокрема собаки породи коргі.

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Не секрет, що покійна королева Великої Британії Єлизавета ІІ любила своїх коргі. Крейг Браун у новій книзі "Q: A Voyage Around the Queen", розповів про незвичайний трюк ЇїВеличності, за допомогою якого вона заспокоювала своїх неслухняних собак, повідомляє Рeople.

Монархиня любила особливих коргі та доргі з поміссю такси, які інколи її дратували своїм гучним гавкотом і, щоб їх заспокоїти, королева використовувала волинки. "За збігом, спосіб відлякати агресивно налаштованого коргі той самий, що й агресивно налаштовану людину: звук волинки. На щастя, королева завжди тримала під рукою набір волинок", — писав Браун.

Королева Єлизавета ІІ зі своїми собаками Фото: Getty Images

Крім того, у 1990-х роках мати Чарльза ІІІ запросила на роботу волинщика Джима Мазервелла, який, за словами Брауна, завжди "був у неї під рукою".

Крейг пояснив: "Висота звуку волинки "завдає болю вухам більшості собак. Коли грає волинка, більшість коргі припиняють свої заняття і тікають, немов від болю". Він додав, що собаки Єлизавети відомі як "непередбачувана, темпераментна зграя", і зазначив, що у знаменитих коргі королеви часто були проблеми з поведінкою — вони покусали багатьох людей. "Коргі і доргі були то милими, то психованими, Корлеоне собачого світу", — написав Браун.

Єлизавета ІІ Фото: Getty

Нагадаємо, 6 вересня, королівський конюх розповів про останню поїздку Єлизавети ІІ верхи на коні. Мати короля Чарльза ІІІ вела досить активний спосіб життя.