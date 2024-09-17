Королівський експерт розкрив нові подробиці останнього дня життя Єлизавети ІІ (фото)

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ пішла з життя мирно, уві сні. За словами експерта Роберта Гардмана, після її смерті співробітники виявили два запечатані листи.

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Королівський експерт Роберт Гардман у своїй новій книзі "Король, Карл III: новий король, новий двір. Внутрішня історія" поділився подробицями останнього дня королеви Єлизавети ІІ, зокрема тим фактом, що вона залишила два листи — один для свого сина Чарльза, а інший — для особистого секретаря, сера Еварда Янга, повідомляє Мirror.

Покійна монархиня мирно померла в Балморалі 8 вересня 2022 року у віці 96 років. "Дуже мирно. Уві сні. Вислизнула. Старість. Вона нічого не усвідомлювала. Ніякого болю", — задокументував її особистий секретар сер Едвард Янг у меморандумі.

Остання фотографії королеви Єлизавети ІІ, зроблена незадовго до її смерті Фото: Getty Images

Королівський експерт Роберт Гардман поділився додатковими подробицями останнього дня життя королеви у своїй книзі. Він розповів, що незабаром після того, як сер Едвард Янг зробив офіційний запис про факт смерті Її Величності, лакей приніс замкнену червону коробку з документами, знайдену біля смертного ложа покійної королеви.

"Коли її відкрили, співробітники виявили два запечатані листи: один був адресований її синові та спадкоємцю, нині королю Чарльзу III, а інший — самому серу Едварду", — написав Гардман. "Хоча їхній зміст навряд чи коли-небудь буде оприлюднено, існування листів показує, що 96-річна Елізабет тихо усвідомила, що її час на цій землі добіг кінця", — продовжив експерт.

Повідомляють, що в коробці також містився останній документ королеви й останній королівський наказ: її вибір кандидатів на Орден за заслуги за "винятково видатні заслуги" у Співдружності. "Навіть на смертному ложі було над чим працювати. І вона це зробила", — зазначила Гардман.

Хто такий Едвард Янг

Едвард Янг обіймав посаду особистого секретаря покійної королеви з 2017 по 2023 рік. Уперше його взяли на роботу в королівський двір 2004 року, де він обіймав посаду помічника Єлизавети II, а потім особистого секретаря. Після смерті королеви Янг обіймав посаду головного особистого секретаря короля Чарльза III, допомагаючи йому в перші дні його правління, поки не пішов у відставку в травні 2023 року. Представник палацу заявив у той час, що Янг привніс "величезний запас мудрості і досвіду, які допомогли здійснити зміну правління".

Стримана фігура в палаці, лорд Янг був увічнений у мемуарах принца Гаррі "Spare", під псевдонімом "Бджола". Герцог Сассекський сказав, що лорд Янг отримав таке прізвисько завдяки своїй "овальній і пухнастою" зовнішності і схильності "ковзати з великою холоднокровністю і самовладанням". На думку Гаррі, особистий секретар його бабусі й батька "був настільки врівноважений, що люди не боялися його. Велика помилка. Іноді їхня остання помилка". Після виходу на пенсію з посади особистого секретаря суверена Янг отримав титул пера, став постійним лордом і був призначений Лицарем Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена.

Нагадаємо, 6 вересня королівський конюх розповів про останню поїздку Єлизавети ІІ верхи на коні. Мати короля Чарльза ІІІ вела досить активний спосіб життя. Покійна королева Єлизавета не тільки до похилого віку водила автомобіль, а й їздила верхи на коні.