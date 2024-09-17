Королевский эксперт раскрыл новые подробности последнего дня жизни Елизаветы ІІ (фото)

Королева Великобритании Елизавета ІІ ушла из жизни мирно, во сне. По словам эксперта Роберта Хардмана, после ее смерти сотрудники обнаружили два запечатанных письма.

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Королевский эксперт Роберт Хардман в своей новой книге "Король, Карл III: новый король, новый двор. Внутренняя история" поделился подробностями последнего дня королевы Елизаветы ІІ, в том числе тем фактом, что она оставила два письма — одно для своего сына Чарльза, а другое — для личного секретаря, сэра Эварда Янга, сообщает Мirror.

Покойная монархиня мирно скончалась в Балморале 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. "Очень мирно. Во сне. Ускользнула. Старость. Она ничего не осознавала. Никакой боли", — задокументировал ее личный секретарь сэр Эдвард Янг в меморандуме.

Последняя фотографии королевы Елизаветы ІІ, сделанная незадолго до ее смерти Фото: Getty Images

Королевский эксперт Роберт Хардман поделился дополнительными подробностями последнего дня жизни королевы в своей книге. Он рассказал, что вскоре после того, как сэр Эдвард Янг сделал официальную запись о факте смерти Ее Величества, лакей принес запертую красную коробку с документами, найденную у смертного одра покойной королевы.

"Когда ее открыли, сотрудники обнаружили два запечатанных письма: одно было адресовано ее сыну и наследнику, ныне королю Чарльзу III , а другое — самому сэру Эдварду", — написал Хардман. "Хотя их содержание вряд ли когда-либо будет обнародовано, существование писем показывает, что 96-летняя Элизабет тихо осознала, что ее время на этой земле подошло к концу", — продолжил эксперт.

Сообщается, что в коробке также находился последний документ королевы и последний королевский приказ: ее выбор кандидатов на Орден за заслуги за "исключительно выдающиеся заслуги" в Содружестве. "Даже на смертном одре было над чем работать. И она это сделала", — отметила Хардман.

Кто такой Эдвард Янг

Эдвард Янг занимал должность личного секретаря покойной королевы с 2017 по 2023 год. Впервые он был принят на работу в королевский двор в 2004 году, где занимал должность помощника Елизаветы II, а затем личного секретаря. После смерти королевы Янг занимал должность главного личного секретаря короля Чарльза III, помогая ему в первые дни его правления, пока не ушел в отставку в мае 2023 года. Представитель дворца заявил в то время, что Янг ​​привнес "огромный запас мудрости и опыта, которые помогли осуществить смену правления".

Сдержанная фигура во дворце, лорд Янг был увековечен в мемуарах принца Гарри "Spare", под псевдонимом "Пчела". Герцог Сассекский сказал, что лорд Янг получил такое прозвище благодаря своей "овальной и пушистой" внешности и склонности "скользить с большим хладнокровием и самообладанием". По мнению Гарри, личный секретарь его бабушки и отца "был настолько уравновешен, что люди не боялись его. Большая ошибка. Иногда их последняя ошибка". После выхода на пенсию с должности личного секретаря суверена Янг был получил титул пэра, стал постоянным лордом и был назначен Рыцарем Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Напомним, 6 сентября королевский конюх рассказал о последней поездке Елизаветы ІІ верхом на лошади. Мать короля Чарльза ІІІ вела достаточно активный образ жизни. Покойная королева Елизавета не только до преклонного возраста водила автомобиль, но и ездила верхом на лошади.