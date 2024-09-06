Королевский конюх рассказал о последней поездке Елизаветы ІІ верхом на лошади (фото)

Мать короля Чарльза ІІІ вела достаточно активный образ жизни. Покойная королева Елизавета не только до преклонного возраста водила автомобиль, но и ездила верхом на лошади.

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Королевский конюх покойной королевы Елизаветы ІІ, Терри Пендри в подкасте Rosebud With Gyles Brandreth , который вышел 6 сентября, рассказал о последней поездке Ее Величества верхом на лошади незадолго до ее смерти.

По словам Пенди, за несколько недель до своей кончины Елизавета совершила последнюю поездку на своей любимой пони Эмме, зная, что это их последняя встреча. Бывшая королева была настолько хрупкой и маленькой, что Терри пришлось помочь ей слезть с коня, хотя перед прогулкой она самостоятельно смело села в седло. И вместо того, чтобы ехать рядом с ней, как обычно, государыня попросила его идти рядом и подстраховать ее от падения.

В последние месяцы жизни Ее Величество не утратила ни капли своего духа, добавил 74-летний Пендри, даже поддразнивая его, когда он осмелился упомянуть ее возраст. Он запечатлел этот прекрасный, глубоко личный момент на фотографии, которую позже отвез к ней в Виндзорский замок, где королева вклеила фотографию в свой альбом.

Конюх ездил с королевой 28 лет и был одним из ее самых любимых и доверенных слуг. 18 июля 2022 года, менее чем за восемь недель до своей смерти, она, как обычно, спустилась в конюшню, чтобы увидеть Эмму, принеся коню мешочек моркови. Пендри полагает, что у 96-летней монархини было тихое чувство "окончания жизни", хотя об этом ничего не было сказано.

Корлева Елизавета ІІ и Терри Пендри на прогулке, март 2007 года Фото: Getty Images

Слуга, который в свое время присматривал примерно за 100 лошадьми и пони королевской семьи, сказал: "В последний раз я не ездил с ней верхом, а ходил пешком. Она была довольно хрупкой. Она фактически оказалась меньше королевы Елизаветы — ее матери, в последние четыре года своей жизни она чувствовала себя совсем плохо… По мере того, как она старела, мне приходилось раз в год добавлять еще одну специальную ступеньку для того, чтобы Ее Величество могла взобраться на лошадь. Она могла подняться и оседлать Эмму, но мне всегда приходилось ее снимать".

Эмма была самой любимой лошадью Ее Величества и покорила сердца нации на похоронах Елизаветы ІІ: когда проезжал гроб с телом усопшей монархини, конюх вместе с животным стояли рядом на Длинной аллее в Виндзоре, таким образом они попрощались со своей королевой.

Похороны королевы Елизаветы ІІ Фото: Getty Images

Пендри также признался, что дал матери короля Чарльза ІІІ особое обещание: "Я обещал королеве, что, когда придет время, похороню Эмму. Ее прах будет покоиться между Бирманцем, который был последней лошадью, на которой она ездила во время выноса знамени, и последней лошадью, на которой она когда-либо ездила, а это была дорогая лошадь, Санкция".

Ранее, 3 сентября бывший дворецкий рассказал, как королевская семья отметит вторую годовщину смерти Елизаветы ІІ.