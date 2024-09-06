Королівський конюх розповів про останню поїздку Єлизавети ІІ верхи на коні (фото)

Мати короля Чарльза ІІІ вела досить активний спосіб життя. Покійна королева Єлизавета не тільки до похилого віку керувала автомобілем, а й їздила верхи на коні.

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Королівський конюх покійної королеви Єлизавети ІІ, Террі Пендрі, у подкасті Rosebud With Gyles Brandreth, який вийшов 6 вересня, розповів про останню поїздку Її Величності верхи на коні незадовго до її смерті.

За словами Пенді, за кілька тижнів до своєї смерті Єлизавета здійснила останню поїздку на своїй улюбленій поні Еммі, знаючи, що це їхня остання зустріч. Колишня королева була настільки тендітною і маленькою, що Террі довелося допомогти їй злізти з коня, хоча перед прогулянкою вона самостійно сміливо сіла в сідло. І замість того, щоб їхати поруч із нею, як зазвичай, королева попросила його йти поруч і підстрахувати її від падіння.

В останні місяці життя Її Величність не втратила жодної краплини свого духу, додав 74-річний Пендрі, навіть дражнивши його, коли він наважився згадати її вік. Він закарбував цей прекрасний, глибоко особистий момент на фотографії, яку пізніше відвіз до неї у Віндзорський замок, де королева вклеїла фотографію до свого альбому.

Конюх їздив із королевою 28 років і був одним із її найулюбленіших і найдовіреніших слуг. 18 липня 2022 року, менш ніж за вісім тижнів до своєї смерті, вона, як зазвичай, спустилася в стайню, щоб побачити Емму, принісши коню мішечок моркви. Пендрі вважає, що у 96-річної монархині було тихе почуття "закінчення життя", хоча про це нічого не було сказано.

Корлева Єлизавета ІІ і Террі Пендрі на прогулянці, березень 2007 року Фото: Getty Images

Слуга, який свого часу наглядав приблизно за 100 кіньми і поні королівської сім'ї, сказав: "Востаннє я не їздив із нею верхи, а ходив пішки. Вона була досить тендітною. Вона фактично виявилася меншою за королеву Єлизавету — її матір, в останні чотири роки свого життя вона почувалася зовсім погано... У міру того, як вона старіла, мені доводилося раз на рік додавати ще одну спеціальну сходинку для того, щоб Її Величність могла піднятися на коня. Вона могла піднятися і осідлати Емму, але мені завжди доводилося її знімати".

Емма була найулюбленішим конем Її Величності та підкорила серця нації на похороні Єлизавети ІІ: коли проїжджала труна з тілом покійної монархині, конюх разом із твариною стояли поруч на Довгій алеї у Віндзорі, таким чином вони попрощалися зі своєю королевою.

Похорон королеви Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Пендрі також зізнався, що дав матері короля Чарльза ІІІ особливу обіцянку: "Я обіцяв королеві, що, коли прийде час, поховаю Емму. Її прах спочиватиме між Бірманцем, який був останнім конем, на якому вона їздила під час виносу прапора, і останнім конем, на якому вона коли-небудь їздила, а це був дорогий кінь, Санкція".

Раніше, 3 вересня колишній дворецький розповів, як королівська сім'я відзначить другу річницю смерті Єлизавети ІІ.