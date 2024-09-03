Колишній дворецький розповів, як королівська сім'я вшанує другу річницю смерті Єлизавети ІІ (фото)

Королева Єлизавета ІІ зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років. Вона правила 70 років і сім місяців, найдовше з усіх британських монархів.

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Королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня два роки тому під час перебування у своїй улюбленій резиденції Балморал. Букінгемський палац не повідомляє інформацію щодо того, як королівська сім'я планує вшанувати пам'ять матері короля Чарльза ІІІ. Колишній королівський дворецький Пол Баррелл висловив свою думку, які заходи відбудуться у другу річницю смерті покійної королеви, пише Еxpress.

Барелл вважає, що наступного тижня вся королівська сім'я "збереться" в Балморалі, щоб відзначити цей день "у приватному порядку".

Остання фотографія королеви Єлизавети ІІ в Балморалі Фото: Getty Images

"8 вересня стане тим днем, коли ми всі будемо згадувати королеву. Я думаю, це було так символічно, що вона померла в Балморалі, місці, де вона любила ростити своїх дітей із принцом Філіпом. Там вони провели такий щасливий час. Я думаю, що вони, ймовірно, влаштують вечерю в пам'ять про королеву, а її син, король Чарльз III, виголосить промову, тому що 70 років просто не можуть залишитися непоміченими. Уся сім'я буде там, щоб відзначити це в приватному порядку", — повідомив колишній дворецький. На його думку, для королівської сім'ї в Балморалі "час зупинився", а покійну королеву будуть "згадувати на кожному розі".

Королева Єлизавети ІІ з дітьми Фото: The Royal Family

"Балморал — дуже зворушливе місце, тому що час тут зупинився, а наша дорога королева відкидає на все в цьому місці довгу тінь. Особливо для сім'ї, і особливо для Балморала, тому що вона була неймовірною особистістю, яка наповнювала замок. Я впевнений, що вони бачать її за кожним кутом і пам'ятають, що вона зробила. Вони пам'ятатимуть усе, що вона робила в замку, тому що вона любила Балморал", — зазначив Пол.

Королева Єлизавета ІІ зі своїм чоловіком принцом Філіпом Фото: Getty Images

Баррелл додав, що члени королівської сім'ї, найімовірніше, "підуть до церкви", щоб вшанувати пам'ять королеви в річницю її смерті, вони всі цього дня думатимуть "про свою матір, свою бабусю, свою тітку або свою королеву". Він упевнений, що Її Величність вплинула не тільки на життя своїх рідних, людей, які з нею працювали, а й на розвиток усієї країни.

Нагадаємо, 2 вересня Фокус писав про те, що відомий стиліст порушив 27-річне мовчання і розкрив деякі секрети принцеси Діани.