Королева Єлизавета II не встигла попрощатися з принцом Філіпом, — ЗМІ

Чоловік британської королеви пішов із життя на 100-му році життя у квітні 2021 року. Через півтора року померла і сама Єлизавета ІІ.

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Королева Єлизавета ІІ не встигла попрощатися з чоловіком, принцом Філіпом, перед його смертю у квітні 2021 року. Про це пише Mirror.

Британська королева нібито не змогла дістатися до ліжка чоловіка до того, як він помер у віці 99 років, стверджує королівський біограф Джайлс Брандрет.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета ІІ була поруч зі своїм чоловіком, коли він помер, але Брандрет у своїй книзі "Єлизавета: Інтимний портрет" розповів: "Насправді я не вірю, що вона була".

За словами королівського автора, батько короля Чарльза ІІІ лежав на ліжку у Віндзорському замку. Того ранку він пішов у ванну, де Філіпу допомогла медсестра.

Принц Філіп Фото: The Royal Family

Брандрет також стверджує, що принц Філіп відчував "трохи непритомність" і потребував допомоги, щоб повернутися в ліжко, коли він прийшов до кімнати.

"Медсестра викликала на допомогу камердинера герцога і пажа королеви, Пола Вайбрю, і він помер, перш ніж встигли викликати королеву. Королева ще не встала. І її викликали лише після того, як прийшов лікар і констатував смерть герцога", – зазначив королівський автор.

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп Фото: Getty Images

Принц Філіп помер у квітні 2021 року. У вересні 2022 пішла з життя і королева Єлизавета ІІ. Тепер Великою Британією править їхній старший син Чарльз.

Нагадаємо, що королева Єлизавета ІІ сказала принцесі Діані в день весілля з її сином.

Також Фокус писав про секрети польотів королеви Єлизавети ІІ.