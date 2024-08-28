Королева Елизавета II не успела попрощаться с принцем Филиппом, — СМИ

Муж британской королевы ушел из жизни на 100-м году жизни в апреле 2021 года. Через полтора года умерла и сама Елизавета II.

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Королева Елизавета II не успела попрощаться с мужем, принцем Филиппом, перед его смертью в апреле 2021 года. Об этом пишет Mirror.

Британская королева якобы не смогла добраться до кровати мужа до того, как он умер в возрасте 99 лет, утверждает королевский биограф Джайлс Брандрет.

Ранее сообщалось, что Елизавета II была рядом со своим мужем, когда он умер, но Брандрет в своей книге "Елизавета: Интимный портрет" рассказал: "На самом деле я не верю, что она была".

По словам королевского автора, отец короля Чарльза III лежал на кровати в Виндзорском замке. В то утро он пошел в ванную, где Филиппу помогла медсестра.

Принц Филипп Фото: The Royal Family

Брандрет также утверждает, что принц Филипп чувствовал "немного обморок" и нуждался в помощи, чтобы вернуться в постель, когда он пришел в комнату.

"Медсестра вызвала на помощь камердинера герцога и пажа королевы, Пола Вайбрю, и он умер, прежде чем успели вызвать королеву. Королева еще не встала. И ее вызвали только после того, как пришел врач и констатировал смерть герцога", — отметил королевский автор.

Королева Елизавета II и принц Филипп Фото: Getty Images

Принц Филипп умер в апреле 2021 года. В сентябре 2022 года ушла из жизни и королева Елизавета II. Теперь Великобританией правит их старший сын Чарльз.

Напомним, что королева Елизавета ІІ сказала принцессе Диане в день свадьбы с ее сыном.

Также Фокус писал о секретах полетов королевы Елизаветы ІІ.