Не розповідала нікому: чому королева Єлизавета ІІ тримала улюблені страви в секреті (фото)

Її Величності, побоюючись отруєнь, ніколи не подавали молюсків і страв із часником. Але відомо, що покійна королева дуже любила шоколадний торт.

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Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відвідала багатьох світових лідерів і незліченну кількість званих обідів. Колишній королівський кореспондент Гордон Рейнер зазначив, що у Її Величності були страви, які вона любила, але тримала їх у найсуворішому секреті, забороняючи розповідати про це своїм кухарям, повідомляє Мirror.

За час свого 70-річного правління вона подорожувала світом і відвідала всі куточки Співдружності, а також відвідала тисячі заходів по всій Великій Британії. Але куди б вона не пішла, було кілька речей, про які вона намагалася замовчувати, і її улюблена їжа була однією з них.

Для Єлизавети ІІ готували одні з найталановитіших кухарів з усього світу. Вона, ймовірно, куштувала делікатеси, які не куштувала більшість людей. Королева вирішила, що краще ніколи нікому не розкривати секрети її улюблених страв. І зробила вона це з несподіваної і дуже далекоглядної причини.

Її Величності не хотілося, щоб їй подавали одну й ту саму страву, хоч би де вона подорожувала або хоч би куди приїжджала. Вона побоювалася, що, щойно стане відомо, чому вона віддає перевагу, їй обов'язково спробують приготувати цю страву, щоб догодити. Але будь-кому швидко набридне одна й та сама їжа.

"Як сказав мені один з її співробітників: "Якби вона сказала, що в неї є улюблена страва, їй ніколи б не запропонували нічого іншого", — пояснив Рейнер. Однак те, що покійна королева не розповіла про свої улюблені страви, не означає, що вона абсолютно мовчала про свої вподобання в їжі. Як повідомляється, перш ніж вона приходила на обід, один зі співробітників заздалегідь перевіряв, чи відповідає меню смакам Єлизавети.

Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

"Глава відділу домашнього господарства віддавав рекомендації іноземним кухарям не готувати нічого з часником або занадто великою кількістю спецій, побоюючись, що в королеви з'явиться неприємний запах із рота, а також не готувати молюсків або будь-чого, що може спричинити харчове отруєння", — поділився Гордон Рейнер.

Ми ніколи не дізнаємося справжніх уподобань королеви, але, за словами колишнього королівського шеф-кухаря Даррена Макгрейді, вона була "серйозно небайдужа" до шоколадного торта, і він регулярно готував його для неї.

"Шоколадно-бісквітний торт — єдиний торт, який повертається знову і знову щодня, поки не закінчиться. Вона щодня їсть маленький шматочок, поки врешті-решт не залишиться лише один. Але доведеться подати і його, адже королева хоче з'їсти весь торт", — пояснив Макгрейді.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що королеві Єлизаветі II присвятили нову скульптуру. Цього дня королева Єлизавета II святкувала б 98-й день народження.

Раніше, 29 лютого, Фокус писав про те, які чотири продукти не їдять члени королівської сім'ї. Про заборони королівського меню розповів колишній дворецький і експерт з етикету Грант Харролд.