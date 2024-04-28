Не рассказывала никому: почему королева Елизавета ІІ держала любимые блюда в секрете (фото)

Ее Величеству, опасаясь отравлений, никогда не подавали моллюсков и блюда с чесноком. Но известно, что покойная королева очень любила шоколадный торт.

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Королева Великобритании Елизавета ІІ посетила многих мировых лидеров и бесчисленное количество званых обедов. Бывший королевский корреспондент Гордон Рейнер отметил, что у Ее Величества были блюда, которые она любила, но держала их в строжайшем секрете, запрещая рассказывать об этом своим поварам, сообщает Мirror.

За время своего 70-летнего правления она путешествовала по миру и посетила все уголки Содружества, а также посетила тысячи мероприятий по всей Великобритании. Но куда бы она ни пошла, было несколько вещей, о которых она старалась умалчивать, и ее любимая еда была одной из них.

Для Елизаветы ІІ готовили одни из самых талантливых поваров со всего мира. Она, вероятно, пробовала деликатесы, которые не пробовали большинство людей. Королева решила, что лучше никогда никому не раскрывать секреты ее любимых блюд. И сделала она это по неожиданной и очень дальновидной причине.

Ее Величеству не хотелось, чтобы ей подавали одно и то же блюдо, где бы она ни путешествовала или куда бы она ни приезжала. Она опасалась, что, как только станет известно, что она предпочитает, ей обязательно попытаются приготовить это блюдо, чтобы угодить. Но любому быстро надоест одна и та же еда.

"Как сказал мне один из ее сотрудников: "Если бы она сказала, что у нее есть любимое блюдо, ей никогда бы не предложили ничего другого", — объяснил Рейнер. Однако то, что покойная королева не рассказала о своих любимых блюдах, не означает, что она совершенно молчала о своих предпочтениях в еде. Как сообщается, прежде чем она приходила на обед, один из сотрудников заранее проверял, соответствует ли меню вкусам Елизаветы.

Королева Елизавета ІІ Фото: Getty Images

"Глава отдела домашнего хозяйства отдавал рекомендации иностранным поварам не готовить ничего с чесноком или слишком большим количеством специй, опасаясь, что у королевы появится неприятный запах изо рта, а также не готовить моллюсков или что-либо, что может вызвать пищевое отравление", — поделился Гордон Рейнер.

Мы никогда не узнаем истинных предпочтений королевы, но по словам бывшего королевского шеф-повара Даррена Макгрейди она была "серьезно неравнодушна" к шоколадному торту, и он регулярно готовил его для нее.

"Шоколадно-бисквитный торт — единственный торт, который возвращается снова и снова каждый день, пока не закончится. Она каждый день ест маленький кусочек, пока в конце концов не останется только один. Но придется подать и его, ведь королева хочет съесть весь торт", — объяснил Макгрейди.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что королеве Елизавете II посвятили новую скульптуру. В этот день королева Елизавета II праздновала бы 98-й день рождения.

Ранее, 29 февраля, Фокус писал о том, какие четыре продукта не едят члены королевской семьи. О запретах королевского меню рассказал бывший дворецкий и эксперт по этикету Грант Харролд.