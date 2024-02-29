Дворецкий рассказал, какие четыре продукта не едят члены королевской семьи

Королевская семья, возможно, сможет насладиться одними из самых роскошных блюд на планете, приготовленными высококлассными поварами. Но есть продукты, которые им нельзя есть.

Related video

Вы можете подумать, что нет никаких ограничений на высококачественные продукты, которые употребляют члены королевской семьи. Однако, по словам бывших членов королевской семьи, а также самих короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы, это не совсем так. Есть четыре продукта, которые они категорически никогда не едят. О запретах королевского меню рассказал бывший дворецкий и эксперт по этикету Грант Харролд, пишет Еxpress.

Один из продуктов, запрещенных для членов королевской семьи, связан с риском пищевого отравления.

"Во время обеда члены королевской семьи должны быть осторожны с моллюсками из-за возможного отравления. Это очень разумный шаг — отказаться от употребления морепродуктов. Мы не хотим, чтобы членов королевской семьи была серьезная реакция на пищевое отравление. Особенно, если они находятся в заграничном турне. Поэтому обычно вы не найдете этого в королевском меню". — сказал Харрольд.

Однако правила созданы для того, чтобы их нарушать. Чарльз и Кейт время от времени пренебрегали ими. Еще в 2013 году Чарльз не удержался и взял себе пару устриц во время посещения фестиваля устриц в Уитстабле. Кейт во время посещения Багамских островов в 2022 году попробовала местный деликатес, который, по данным журналистов, "обычно считается гениталиями самца морской улитки". Однако по большей части члены королевской семьи склонны отказываться от моллюсков на всякий случай.

Два других продукта, которых члены королевской семьи избегают, являются гораздо более распространенными и большинство из нас включают их в свой рацион — это лук и чеснок.

"В Букингемском дворце не готовят с чесноком. Полагаю, на случай возникновения отрыжки. Чеснока в меню вообще нет, а лук — в небольших количествах, предположительно по тем же причинам", — объяснил Джон Хиггинс.

Последняя еда, которую никогда не подадут во дворце, это фуа-гра, потому что Чарльз много лет назад ввел запрет на это блюдо из-за "неэтичного способа приготовления". Чтобы приготовить фуа-гра, уток и гусей жестоко кормят до тех пор, пока их печень не увеличится, но эта практика осуждается многими группами по защите прав животных. Монарх, как сторонник органического земледелия и здорового образа жизни, тоже против нее.

Напомним, 27 февраля сообщалось, что план на случай смерти короля Чарльза ІІІ готов. Он известен под кодовым названием "Операция "Мост Менай".