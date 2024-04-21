Молода і з коргі: королеві Єлизаветі ІІ присвятили нову скульптуру (фото, відео)

Сьогодні, 21 квітня 2024, королева Єлизавета ІІ святкувала би 98-й день народження. На честь цього її прихильники навіть пригадали перше фото доньки короля Георга VI.

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Покійній королеві Єлизаветі ІІ відкрили новий памʼятник на честь її 98-го дня народження. Про це повідомляє Windsor Royal family.

Нова статуя зʼявилася в графстві Рутланд, Англія. Покійна британська королева постала в монаршому вбранні та зі своїми улюбленими коргі. Як відомо, домашні улюбленці Єлизавети ІІ, коргі Сенді та Муік, залишилися з колишньою дружиною її сина принца Ендрю, Сарою Фергюсон.

Автором монументу став скульптор Гайвел Пратлі. Зокрема, він показав моменти створення нового памʼятника покійній матері короля Чарльза ІІІ.

Нова скульптура королеви Єлизавети ІІ

Цікаво, що на відкритті не помічено членів королівської родини. На їхніх офіційних сторінках також немає згадок про нову скульптуру, присвячену Єлизаветі ІІ, чи її день народження 21 квітня.

Нова скульптура королеви Єлизавети ІІ

"Багато рук роблять легку роботу, протягом багатьох-багато ливарних днів.." — ділився відео з моментами створення скульптури її автор.

Нова скульптура королеви Єлизавети ІІ

Королева Єлизавета ІІ пішла із життя 8 вересня 2022 року у віці 96 років. Сьогодні, 21 квітня 2024, їй виповнилося би 98. З нагоди дня народження покійної монархині в мережі навіть пригадали її перше офіційне фото з батьками.

Перше фото королеви Єлизавети ІІ

Після цього почав правити старший син покійних королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа Чарльз ІІІ. Його з дружиною Каміллою коронували 6 травня 2023.

Нагадаємо, королю Чарльзу ІІІ представили перші банкноти з його зображенням.

Також Фокус писав про останню зустріч королеви Єлизавети ІІ та Ліз Трасс.