У Балморалі, де померла королева Єлизавета ІІ, проводитимуть екскурсії (фото)

Король Чарльз ІІІ має намір зробити відкритішими монарші резиденції. Зокрема, йдеться про екскурсії Букінгемським палацом у майбутньому.

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Публіка вперше зможе відвідати королівські спальні замку в Шотландії, де померла королева Єлизавета II 8 вересня 2022 року. Про це повідомляється на офіційному сайті замку Балморал.

Як відомо, відкриття було дозволено королем Чарльзом III.

Замок уже приймав відвідувачів. У період з травня по серпень публіка могла відвідувати його сади, ліси та місця загального користування в будівлі, такі як бальний зал і виставкові зали. Цього разу відмінність полягає в тому, що піддані та туристи зможуть на власні очі побачити кімнати, якими користуються королівська родина та їхні гості.

Балморал Фото: Скриншот

Квитки вже наявні у продажу на офіційному сайті Балморалу. Екскурсія сімейною зоною коштуватиме 100 фунтів стерлінгів з особи або 150 фунтів стерлінгів, якщо в неї входить післяобідній чай.

Фото: Скріншот

В офіційній заяві адміністрація замку оголосила, що "вперше в історії вони раді оголосити про запуск приватних екскурсій усередині замку", які називаються The Balmoral Experience.

Туристи дізнаються про історію Балморалу в супроводі досвідчених гідів, а візит стане "подорожжю в часі" від моменту придбання нерухомості королевою Вікторією та принцом Альбертом до наших днів.

Балморал

Як повідомлялося раніше, син покійної королеви Єлизавети ІІ хоче продовжити відкриття королівських будинків, включаючи Букінгемський палац у майбутньому, щоб збільшити дохід королівської родини. І цей рух почався саме в Балморалі, найбільш закритій з усіх королівських резиденцій.

Нагадаємо, чому королева Єлизавета ІІ завжди хотіла померти в Балморалі.

Також Фокус писав про вихід короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли на великодній службі.