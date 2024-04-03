Король Чарльз ІІІ дав зухвалий коментар про королеву Каміллу

На великодній службі монарх зʼявився вперше після новин про боротьбу з раком. Його супроводжувала дружина Камілла.

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Король Великої Британії Чарльз ІІІ дав зухвалий коментар про свою дружину, королеву Каміллу, під час великодньої служби в неділю, 31 березня 2024. Про це пише Hello Magazine.

Вітаючи прихильників біля Віндзорського замку, суверен зробив свою першу офіційну публічну появу після того, як у нього діагностували рак. У цей момент один із доброзичливців сказав королю: "З Великоднем, Ваша Величносте. Ніколи не здавайтеся, продовжуйте наполегливо".

Поглянувши на Каміллу, Чарльз ІІІ пожартував: "Я просто виконую свої вказівки".

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty Images

Син покійної Єлизавети ІІ у Віндзорі також зустрів шанувальницю Енн Дейлі, яка розмахувала валлійським національним прапором і закликала короля швидше одужати, а також передала свої найкращі побажання Кейт Міддлтон, яка проходить курс хіміотерапії після діагностування онкології.

Суверен виглядав трохи збентеженим, коли пані прихильниця сказала йому: "Каміллі зараз 17", перш ніж пояснити, що її собака носить таке ж ім’я, як і його дружина.

"Вам знадобиться нова", — пожартував він.

Зазначимо, що королева Камілла для великоднього виходу обрала особливу брошку (вона належала раніше королеві Єлизаветі ІІ та королеві Марії).

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла

Нагадаємо, що король Чарльз відчував на великодній службі.

Також Фокус писав про появу королеви Камілли на передвеликодній службі без короля Чарльза.