Королева Камілла відвідала передвеликодню службу без короля Чарльза ІІІ (фото)

Дружина монарха прийшла до Вустерського собору в Чистий четвер. Сам Чарльз ІІІ звернувся до прихильників у записаному раніше зверненні.

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Королева Камілла відвідала напередодні передвеликодню службу без короля Чарльза III, який бореться з раком. Знімками ділиться акаунт монаршої родини в Instagram.

Дружина британського монарха прийшла на Велику службу у Вустерському соборі в Англії, а сам король Чарльз ІІІ з’явився в попередньо записаному зверненні.

Камілла була в довгому вовняному пальті кремового відтінку, прикрашеному двома золотими та синіми квітковими брошками на комірі.

Королева Камілла

Королева також продемонструвала коричневого хутряного капелюха, який поєднувався з її замшевими черевиками та сумкою. Дружина Чарльза ІІІ зігрівалася в чорних шкіряних рукавичках і була з великими діамантовими сережками.

"Традиція монарха або їхнього представника подавати милостиню у Чистий четвер походить з 1213 року", — зазначили представники королівської родини.

У віртуальному виступі Чарльз ІІІ виголосив святкову промову, розповідаючи прихильникам про важливість дружби.

"Ми потребуємо і отримуємо велику користь від тих, хто простягає нам руку дружби, особливо в скрутний час", — сказав суверен.

Король Чарльз ІІІ записав промову перед Великоднем 2024

Як повідомлялося раніше, на самій великодній службі король має зʼявитися особисто, проте Кейт Міддлтон з принцом Вільямом уперше її пропустять. Принцеса Уельська, яка бореться наразі з раком, проведе час з дітьми та чоловіком подалі від уваги публіки.

Нагадаємо, принц Вільям "наляканий" ситуацією з Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про реакцію короля Чарльза ІІІ на хворобу його невістки.