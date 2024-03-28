Принц Вільям "наляканий" ситуацією з Кейт Міддлтон, — ЗМІ

Принц Уельський робить усе можливе, аби підтримати дружину у важкі часи. Він приділяє час родині, часом відмовляючись від королівських обовʼязків.

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Принц Вільям відчуває себе "безпорадним і наляканим", поки його дружина Кейт Міддлтон бореться з раком. Про це пише US Weekly.

Джерело каже, що майбутній король Великої Британії відчуває себе "безпорадним і наляканим" і просив інших членів родини замінити його, щоб він міг бути вдома.

У середині січня 2024 Кетрін Міддлтон перенесла успішну операцію на черевній порожнині, проте подальші тести виявили онкологію. Принцеса Уельська, яка сказала, що перебуває на "ранніх стадіях" профілактичної хіміотерапії, була шокована, коли лікарі повідомили їй діагноз, але вона робила все від неї залежне, щоб залишатися сильною для своїх трьох маленьких дітей: принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

"Вона легко втомлюється, але вона намагається проводити зі своїми дітьми якомога більше часу", — розповідав інсайдер.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty

Принц Вільям підтримує дружину у важкі часи. У день, коли подружжя дізналося діагноз, він скасував поїздку на службу за своїм хрещеним батьком, королем Греції Костянтином, 27 лютого 2024. Тоді чутки про серйозні проблеми з Кейт Міддлтон ще більше загострилися. Проте вони не повідомляли про боротьбу Кетрін з онкологією до початку великодніх канікул у їхніх дітей, аби зменшити на Шарлотту, Джоджа та Луї тиск уваги публіки.

Принцеса Уельська наразі покладається на чоловіка більше, ніж будь-коли.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

"Вільям намагається бути поруч з Кейт і допомагати всіма способами. Він займався з дітьми та проводив з ними час у другій половині дня та вечорами", — розповідає інсайдер.

Нагадаємо, яке лікування отримує хвора на рак Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки Кейт Міддлтон під час відеозвернення.