Принц Уильям "напуган" ситуацией с Кейт Миддлтон, — СМИ

Принц Уэльский делает все возможное, чтобы поддержать жену в трудные времена. Он уделяет время семье, порой отказываясь от королевских обязанностей.

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Принц Уильям чувствует себя "беспомощным и напуганным", пока его жена Кейт Миддлтон борется с раком. Об этом пишет US Weekly.

Источник говорит, что будущий король Великобритании чувствует себя "беспомощным и напуганным" и просил других членов семьи заменить его, чтобы он мог быть дома.

В середине января 2024 года Кэтрин Миддлтон перенесла успешную операцию на брюшной полости, однако последующие тесты выявили онкологию. Принцесса Уэльская, которая сказала, что находится на "ранних стадиях" профилактической химиотерапии, была шокирована, когда врачи сообщили ей диагноз, но она делала все от нее зависящее, чтобы оставаться сильной для своих трех маленьких детей: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

"Она легко устает, но она старается проводить со своими детьми как можно больше времени", — рассказывал инсайдер.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty

Принц Уильям поддерживает жену в трудные времена. В день, когда супруги узнали о диагнозе, он отменил поездку на службу по своему крестному отцу, королю Греции Константину, 27 февраля 2024 года. Тогда слухи о серьезных проблемах с Кейт Миддлтон еще больше обострились. Однако они не сообщали о борьбе Кэтрин с онкологией до начала пасхальных каникул у их детей, чтобы уменьшить на Шарлотту, Джоджа и Луи давление внимания публики.

Принцесса Уэльская сейчас полагается на мужа больше, чем когда-либо.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

"Уильям старается быть рядом с Кейт и помогать всеми способами. Он занимался с детьми и проводил с ними время во второй половине дня и по вечерам", — рассказывает инсайдер.

Напомним, какое лечение получает больная раком Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о комментарии эксперта по языку тела относительно поведения Кейт Миддлтон во время видеообращения.