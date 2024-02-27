У Кенсингтонському палаці повідомили новини про здоров'я Кейт Міддлтон

Кейт не була присутня на службі в пам'ять про короля Греції Костянтина II у Віндзорі. Не приїхав туди і принц Вільям, який в останній момент послався на особисті справи, чим стривожив шанувальників монаршої родини.

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42-річна принцеса Уельська Кетрін почувається добре, відновлюючись після операції на черевній порожнині. Про це з посиланням на Кенсингтонський палац повідомляє Daily Mail.

Зараз Кейт перебуває в сімейному котеджі Аделаїда у Віндзорі, куди приїхала після виписки з Лондонської клініки.

Вона, як і раніше, не відвідує публічні заходи. Наприклад, 27 лютого вона пропустила поминальну службу за покійним королем Греції Костянтином у каплиці Святого Георгія, яку приймає британська королівська сім'я.

В останню хвилину від присутності на службі відмовився і принц Вільям. Він зателефонував членам грецької королівської сім'ї і вибачився, пославшись на "особисті причини". Такий вчинок дуже стривожив усіх, хто стежить за Віндзорами. Масла у вогонь підлила королева Камілла, яка прибула до каплиці за кілька хвилин до початку, проте проплакала практично всю церемонію.

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Жодних додаткових подробиць про відсутність Вільяма надано не було, і невідомо, чи пов'язано це з триваючим одужанням його дружини.

Службу пропустив і король Чарльз, який зараз проходить лікування від раку.

За інформацією таблоїду, Кейт не виконуватиме офіційні обов'язки до Великодня, проте деякі справи вона вирішує, навіть перебуваючи в ліжку. Її повернення до громадських обов'язків залежатиме від вердикту лікарів.

Повертаючись до служби, зазначимо, що Костянтин II був хрещеним принца Вільяма. Він помер у січні минулого року.

Старший син Костянтина, наслідний принц Павлос, виступив на службі з промовою замість Вільяма.

Раніше Фокусписав, як Кейт Міддлтон допомагає королю Чарльзу III одужувати.