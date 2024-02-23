Принцеса Уельська Кейт Міддлтон призначила нового особистого секретаря (фото)

Зараз дружина принца Вільяма відновлюється у Віндзорі. Вона не буде присутня на будь-яких королівських заходах до Великодня.

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Принцеса Кейт Міддлтон призначила нового особистого секретаря. Кенсингтонський палац підтвердив, що підполковника Тома Вайта, який раніше працював у покійної королеви Єлизавети ІІ, призначено новим секретарем принцеси Вельської, повідомляє Еxpress.

Дружина принца Вільяма вже понад рік перебуває без особистого секретаря. За інформацією журналістів, ще в листопаді Кейт запросила підполковника Тома Вайта приєднатися до неї на публічному заході, щоб розповісти йому про майбутню роботу.

Відомо, що Том Вайт, герой війни, працював у покійної королеви до її смерті 2022 року. До цього офіцер Королівської морської піхоти служив в Афганістані 2009 року.

Полковник Том Вайт — новий секретар принцеси Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Тим часом шанувальники королівської сім'ї поспішили прокоментувати нове призначення принцеси, відзначивши його схожість із легендою тенісу Роджером Федерером. Попереднім кандидатом на цю посаду була Елісон Корфілд, яку описували як "відвертого" експерта з управління брендом.

Очікується, що принцеса Уельська не буде присутня на будь-яких королівських заходах до Великодня. Кейт Міддлтон відновлюється після планової операції на черевній порожнині, яка за офіційними заявами королівської сім'ї пройшла успішно.

Нагадаємо, 23 лютого повідомлялося, що експерт розкрив секрет успіху Кейт Міддлтон у королівській родині. На думку Дженні Бонд, принцеса Кейт оточила себе друзями. Усі вони зараз пропонують допомогу, особливо з дітьми.