Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон назначила нового личного секретаря (фото)

Сейчас супруга принца Уильяма восстанавливается в Виндзоре. Она не будет присутствовать на каких-либо королевских мероприятиях до Пасхи.

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Принцесса Кейт Миддлтон назначила нового личного секретаря. Кенсингтонский дворец подтвердил, что подполковник Том Уайт, который раньше работал у покойной королевы Елизаветы ІІ, назначен новым секретарем принцессы Уэльской, сообщает Еxpress.

Жена принца Уильяма уже больше года находится без личного секретаря. По информации журналистов, еще в ноябре Кейт пригласила подполковника Тома Уайта присоединиться к ней на публичном мероприятии, чтобы рассказать ему о предстоящей работе.

Известно, что Том Уайт, герой войны, работал у покойной королевы до ее смерти в 2022 году. До этого офицер Королевской морской пехоты служил в Афганистане в 2009 году.

Полковник Том Уайт — новый секретарь принцессы Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Между тем, поклонники королевской семьи поспешили прокомментировать новое назначение принцессы, отметив его сходство с легендой тенниса Роджером Федерером. Предыдущим кандидатом на эту должность была Элисон Корфилд, которую описывали как "откровенного" эксперта по управлению брендом.

Ожидается, что принцесса Уэльская не будет присутствовать на каких-либо королевских мероприятиях до Пасхи. Кейт Миддлтон восстанавливается после плановой операции на брюшной полости, которая по официальным заявлениям королевской семьи прошла успешно.

Напомним, 23 февраля сообщалось, что эксперт раскрыл секрет успеха Кейт Миддлтон в королевской семье. По мнению Дженни Бонд, принцесса Кейт окружила себя друзьями. Все они сейчас предлагают помощь, особенно с детьми.