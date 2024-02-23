Эксперт раскрыл секрет успеха Кейт Миддлтон в королевской семье (фото)

По мнению Дженни Бонд, принцесса Кейт окружила себя друзьями. Все они сейчас предлагают помощь, особенно с детьми.

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Отсутствие принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в ​​последние недели беспокоит общество. Она взяла перерыв в исполнении служебных обязанностей, чтобы восстановиться после операции на брюшной полости. Эксперт по истории королевской семьи Дженни Бонд поделилась своими мыслями о том, почему Кейт так все любят, сообщает Мirror.

Кейт Миддлтон является одним из самых популярных членов королевской семьи. Бонд объяснила, почему к Кейт относятся с большой любовью. По ее мнению, одним главным фактором есть сильная система поддержки, которую Кейт построила вокруг себя. Это помогает ей пережить сейчас трудные времена. Дженни считает, что эта сеть доверенных лиц, по ее мнению, является секретом успеха Кейт.

Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям

"Одна из причин, по которой Кейт добилась такого успеха в своей королевской роли, заключается в том, что у нее сильный внутренний круг – и он выходит далеко за рамки ее родителей, братьев и сестер. Кэрол и Пиппа, очевидно, сейчас рядом во время выздоровления Кейт, я уверена, что Кэрол должна очень переживала за дочь и, наверное, кудахтает, как наседка", — заявила експерт.

По ее мнению, не только тесная связь Кейт с семьей помогла ей быть успешной как член королевской семьи, но и тесный круг друзей, которых она себя окружила. Многие из них знали ее еще до того, как она официально присоединилась к королевской семье, когда вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году.

"Но иногда ваши самые старые друзья, которые прошли с вами через все трудности, – это просто билет. Кейт сохранила глубокую дружбу с несколькими своими одноклассниками, которые, очевидно, знали ее путь еще до того, как она стала членом королевской семьи, поэтому они знаю, как помочь", — сказала Дженни Бонд

Кроме этого, Кейт Миддлтон установила крепкие дружеские отношения со многими из окружения Уильяма. Все сейчас предлагают помощь, особенно с детьми, поскольку Уильям совмещает свои рабочие обязанности с заботой о жене и семье.

Принцесса Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, 22 февраля сообщалось, что Меган Маркл идет на примирение с Кейт Миддлтон. Сейчас британские роялы переживают не лучшие времена, поэтому, вероятно, смогут найти общий язык.