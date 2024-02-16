Кейт Міддлтон "стабільно одужує", — експертка

Мама трьох дітей у січні 2024 року перенесла планову операцію, що до самої процедури трималося в секреті. Наразі вона відновлюється і повернеться до обовʼязків після Великодня.

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Кейт Міддлтон "стабільно одужує" після операції на черевній порожнині, яку вона перенесла на початку 2024 року. Про це королівська експертка розповіла ОК.

42-річна багатодітна мама нещодавно навіть вирушила в Норфолк, на схід від Англії, після відновлення в котеджі Аделаїда у Віндзорі. Там родина Уельських провела час з хворим на рак королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Експертка Дженні Бонд каже, що ця поїздка була для принцеси "найприємнішою зміною" після того, як 29 січня 2024 її виписали з Лондонської клініки.

"Одна з найбільших красот Норфолка полягає в тому, що до нього так легко дістатися з Лондона", — розповідає Бонд.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

"Віндзор прекрасний, і у них, звичайно, гарний будинок. Але він також розташований на траєкторії польоту Гітроу, і це може бути дуже нав’язливим", — додала журналістка.

Вона також розповіла, що в Уельських "там живе чимало друзів".

"Я думаю, що це дуже обнадійливо, що Кейт почувалася достатньо добре, щоб здійснити поїздку до Сандрінгема. Це свідчить про те, що вона стабільно одужує", — наголосила Бонд.

Кейт Міддлтон та принц Луї Фото: Getty

"Крім того, зміна, ймовірно, буде дуже вітається… ті самі чотири стіни, мабуть, стають трохи втомливими, коли ти відновлюєшся, як вона", — вважає королівська експертка.

Очікується, що дружина майбутнього британського суверена повернеться до королівських обов'язків лише після Великодня 2024 року.

Нагадаємо, яке імʼя Кейт Міддлтон використовуватиме, коли стане королевою.

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