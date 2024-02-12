Стало відомо, чому Кейт Міддлтон довго лежала в лікарні

Короля Чарльза ІІІ після операції через збільшену простату виписали за кілька днів. Тим часом його невістка лежала в Лондонській клініці майже два тижні.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон провела в лікарні близько двох тижнів після операції на черевній порожнині. Про це пише The Irish Times.

Король Чарльз ІІІ, якому приблизно в цей же час зробили операцію через збільшення простати, пробув у Лондонській клініці лише кілька днів. Тим часом дружина принца Вільяма лежала в лікарні близько 14 днів, не бачачи трьох своїх дітей — принцесу Шарлотту, принца Луї та принца Джорджа. Лікар Муіріс Г’юстон вважає, що, можливо, принцеса Уельська просто хотіла дати собі час на одужання.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Багатодітна мама вирішила не розповідати про причину своєї операції, яка зрештою вимагала майже двотижневого перебування в лікарні. Втім, представники королівської персони наголосили, що це не повʼязано з онкологією.

За словами експертів видання, ми живемо в еру медицини, коли перебування в лікарні для широкого спектру хірургічних втручань різко скоротилося. Для операції на черевній порожнині в більшості випадків достатньо двох ночей перебування в лікарні.

Таким чином, тривалість перебування Кейт Міддлтон є значним відхиленням.

"Постає питання: чому? Моя спекулятивна відповідь полягає в тому, що це, можливо, було свідоме рішення з її боку, щоб дати час на одужання", — вважає лікар.

Лондонська клініка, де лежала Кейт Міддлтон

Реконвалесценція – це поступове відновлення здоров’я після хвороби чи травми – "м’який" процес відновлення. Колись він був усталеним процесом медичної допомоги, а тепер загалом він став застарілим і "втраченим мистецтвом". У той час процес загоєння вважався поступовим – пацієнт, як правило, переходив із місця ретельного догляду після медичного втручання до місця одужання, де за ним могли піклуватися близькі люди.

Шотландський лікар загальної практики Гевін Френсіс написав книгу "Одужання: втрачене мистецтво одужання". За його словами, одужання — це окремий терапевтичний процес, який заслуговує на увагу — усвідомлення того, що для відновлення потрібен час, що не все можна вирішити миттєво за допомогою таблетки чи високотехнологічної процедури. Хвороба, вважає лікар, "це не просто питання біології, але й питання психології та соціології".

Кейт Міддлтон Фото: Getty

Гевін Френсіс зазначає, що нездатність виділити час для відновлення може серйозно підірвати здатність повернутися до нормального стану здоров’я. За словами фахівця, наразі ми ставимося до одужання не так як до шансу на одужання, ніж як до чогось, з чим потрібно швидко покінчити.

"Очевидно, я не можу довести, що тривале перебування принцеси Кейт у лікарні дозволило їй одужати. Але якщо це сприятиме відновленню уваги лікарів і пацієнтів до мистецтва одужання, її історія зробить усім нам певну послугу", — зазначає Муіріс Г’юстон.

Поки принцеса Уельська перебувала в Лондонській клініці, її відвідував лише принц Вільям. Дітей подружжя до хворої не пускали, адже вони могли заразити її ослаблений організм. До того ж, у цьому медичному закладі доволі суворі правила щодо відвідувачів. Повідомлялося, що принцеса Шарлотта, принц Луї та принц Джордж спілкувалися з мамою через відеозвʼязок.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Вона вже повернулася до Віндзору та навіть покинула маєток на певний час, аби з чоловіком та спадкоємцями відвідати хворого британського монарха.

Друзі Кетрін напередодні розповіли, як вона наразі почувається.

"Кетрін одужує. Вона з нетерпінням чекала на зміну обстановки і зможе спокійно відпочити в Норфолку, поки діти випустять пару з Вільямом", — зазначало джерело, близьке до королівської родини.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відвідала короля Чарльза ІІІ, якому діагностували рак.

Також Фокус писав про медсестр, які доглядали за принцесою Уельською.