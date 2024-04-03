В Балморале, где умерла королева Елизавета II, будут проводить экскурсии (фото)

Король Чарльз III намерен сделать более открытыми монаршие резиденции. В частности, речь идет об экскурсиях по Букингемскому дворцу в будущем.

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Публика впервые сможет посетить королевские спальни замка в Шотландии, где умерла королева Елизавета II 8 сентября 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте замка Балморал.

Как известно, открытие было разрешено королем Чарльзом III.

Замок уже принимал посетителей. В период с мая по август публика могла посещать его сады, леса и места общего пользования в здании, такие как бальный зал и выставочные залы. На этот раз отличие заключается в том, что подданные и туристы смогут воочию увидеть комнаты, которыми пользуются королевская семья и их гости.

Балморал Фото: Скриншот

Билеты уже есть в продаже на официальном сайте Балморала. Экскурсия по семейной зоне будет стоить 100 фунтов стерлингов с человека или 150 фунтов стерлингов, если в нее входит послеобеденный чай.

Фото: скріншот

В официальном заявлении администрация замка объявила, что "впервые в истории они рады объявить о запуске частных экскурсий внутри замка", которые называются The Balmoral Experience.

Туристы узнают об истории Балморала в сопровождении опытных гидов, а визит станет "путешествием во времени" от момента приобретения недвижимости королевой Викторией и принцем Альбертом до наших дней.

Балморал

Как сообщалось ранее, сын покойной королевы Елизаветы II хочет продолжить открытие королевских домов, включая Букингемский дворец в будущем, чтобы увеличить доход королевской семьи. И это движение началось именно в Балморале, наиболее закрытой из всех королевских резиденций.

Напомним, почему королева Елизавета II всегда хотела умереть в Балморале.

Также Фокус писал о выходе короля Чарльза III и королевы Камиллы на пасхальной службе.