Королева Елизавета II была очень зла на принца Гарри и Меган Маркл: в чем причина

В июне 2021 у герцогов Сассекских родился второй ребенок — дочь Лилибет Диана. Первая часть имени имеет связь с ее прабабушкой.

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Королева Елизавета II разозлилась на принца Гарри и Меган Маркл после того, как они заявили, что получили ее благословение на особое имя для своей дочери Лилибет. Об этом пишет Daily Mail.

Королевский помощник утверждает в будущей биографии "Чарльз III: Новый король. Новый суд. The Inside Story", что покойная бабушка принца Гарри была "такой разъяренной, как он ее никогда не видел".

Новое открытие произошло через два года после того, как инсайдер дворца рассказал, что королеву Елизавету II, которая умерла в сентябре 2022 года, "никогда не спрашивали" о том, как назвать Лилибет до рождения девочки в июне 2021 года.

Принц Гарри с дочерью Лилибет Фото: Netflix

Однако королевские источники подтвердили, что принц Гарри позвонил и поговорил со своей бабушкой после того, как его жена родила их второго ребенка. Судя по всему, разговор носил лишь информационный характер, а герцог Сассекский не спрашивал разрешения на использование особой формы имени королевы Великобритании.

Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

"Лили назвали в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище Лилибет. Ее второе имя Диана было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской", — сообщили тогда о рождении дочери принц Гарри и Меган Маркл.

Напомним, принца Гарри и Меган Маркл публично высмеяли в США.

Также Фокус писал о наследстве ювелирных украшений, которое достанется Лилибет Диане.