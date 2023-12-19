Сара Фергюсон показала кумедне фото коргі покійної королеви Єлизавети ІІ

Після смерті британського монарха її домашніх улюбленців доглядає герцогиня Йоркська.

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Сара Фергюсон поділилася рідкісною фотографією двох домашніх коргі Сенді та Муіка, яких вона успадкувала від покійної королеви Єлизавети ІІ після її смерті у вересні 2022 року. Знімок колишня дружина принца Ендрю виклала в Instagram.

Мати двох дітей показала сонячну фотографію своїх песиків, які з нетерпінням чекають на смаколики на вулиці у внутрішньому дворику.

Сара підписала знімок: "Завжди випрошують частування!"

Коргі королеви Єлизавети ІІ

"Благослови їх. Подивіться на ці маленькі обличчя. Як ти можеш протистояти?", "Як добре їх бачити! Дякую, що поділилися", "Найкраща людина, яка доглядає за цінними дітлахами нашої покійної улюбленої королеви! Ти чудова людина @sarahferguson15. Сподіваюся, у вас усіх буде найкраще Різдво та Новий рік", — пишуть у коментарях користувачі мережі.

Сенді та Муік навіть прощалися з покійною господинею у вересні 2022 року, коли вона пішла із життя у віці 96 років. Тепер домашні улюбленці живуть з колишньою дружиною сина королеви, принца Ендрю.

Коргі королеви Єлизавети ІІ Фото: Скриншот

Нагадаємо, Сара Фергюсон перенесла операцію після діагнозу раку молочної залози.

Також Фокус писав про останню розмову покійної королеви та Сари Фергюсон.