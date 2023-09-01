Сара Фергюсон розкрила останні слова королеви Єлизавети ІІ
Колишня дружина принца Ендрю зізналася, чи виконала прохання покійного монарха.
Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон розкрила останні слова, які королева Єлизавета II сказала їй перед смертю у вересні 2022 року. Деталями спілкування з покійним монархом колишня дружина принца Ендрю поділилася під час нового епізоду свого подкасту "Чайні розмови з герцогинею та Сарою".
Королева, яка на момент смерті правила 70 років, пішла з життя 8 вересня 2022 року у віці 96 років у Шотландії.
Цю тему порушили, коли 63-річна Фергюсон обговорювала свою боротьбу з раком молочної залози, оскільки вона вважає, що цей досвід спонукав її бути справжньою собою та "прокинутися".
"Це останнє, що мені сказала королева: "Просто будь собою, Саро"", — згадала мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії.
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"І вона це побачила", — продовжила герцогиня Йоркська. "Вона просто так дратувалась, коли я була не собою... Але тепер я справжня, і мені просто так пощастило, що я можу бути собою".
Незрозуміло, коли саме покійна Єлизавета ІІ сказала Фергі ці слова, але під час вихідних перед її смертю королева, як повідомляється, була "повна веселощів".
Після смерті британського монарха її улюблені коргі дісталися саме колишній дружині принца Ендрю.
Нагадаємо, Сара Фергюсон перенесла операцію через рак грудей.
Також Фокус писав про роковини смерті королеви Єлизавети ІІ, на які не запросили принца Гаррі та Меган Маркл.