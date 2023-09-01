Сара Фергюсон розкрила останні слова королеви Єлизавети ІІ

Колишня дружина принца Ендрю зізналася, чи виконала прохання покійного монарха.

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Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон розкрила останні слова, які королева Єлизавета II сказала їй перед смертю у вересні 2022 року. Деталями спілкування з покійним монархом колишня дружина принца Ендрю поділилася під час нового епізоду свого подкасту "Чайні розмови з герцогинею та Сарою".

Королева, яка на момент смерті правила 70 років, пішла з життя 8 вересня 2022 року у віці 96 років у Шотландії.

Цю тему порушили, коли 63-річна Фергюсон обговорювала свою боротьбу з раком молочної залози, оскільки вона вважає, що цей досвід спонукав її бути справжньою собою та "прокинутися".

"Це останнє, що мені сказала королева: "Просто будь собою, Саро"", — згадала мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії.

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"І вона це побачила", — продовжила герцогиня Йоркська. "Вона просто так дратувалась, коли я була не собою... Але тепер я справжня, і мені просто так пощастило, що я можу бути собою".

Незрозуміло, коли саме покійна Єлизавета ІІ сказала Фергі ці слова, але під час вихідних перед її смертю королева, як повідомляється, була "повна веселощів".

Сара Фергюсон з доньками Фото: Instagram sarahferguson15

Після смерті британського монарха її улюблені коргі дісталися саме колишній дружині принца Ендрю.

Сара Фергюсон та принцеса Діана Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сара Фергюсон перенесла операцію через рак грудей.

Також Фокус писав про роковини смерті королеви Єлизавети ІІ, на які не запросили принца Гаррі та Меган Маркл.