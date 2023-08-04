Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили вшанувати памʼять королеви Єлизавети ІІ

Натомість принц Ендрю з колишньою дружиною Сарою Фергюсон є у списку запрошених.

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Принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на роковини смерті королеви Єлизавети ІІ. Про це пише The Sun.

Герцоги Сассекські не були запрошені на офіційну подію, попри те, що вони будуть у Європі на Іграх Нескорених через день після роковин у вересні 2023.

Втім, 63-річний принц Ендрю та його колишня дружина Сара Фергюсон будуть серед членів королівської родини, які оплакуватимуть покійного монарха.

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Принц Гаррі та меган Маркл на похороні королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 Фото: Getty

Джерела повідомили, що старші члени королівської родини навіть не зверталися до меншого сина короля Чарльза ІІІ та його дружини, незважаючи на їхню появу в Німеччині наступного місяця — через рік після смерті монарха.

Очікується, що король Чарльз і королева Камілла організують роковини 8 вересня в Балморалі в оточенні родини.

Принц Гаррі та Меган Маркл, які покинули королівство у 2020 році і з тих пір неодноразово критикували королівську родину, мають розпочати Ігри Нескорених у Дюссельдорфі в той же період.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, якими вбраннями запамʼяталася іменинниця Меган Маркл, яка святкує 42-річчя 4 серпня 2023.

Також Фокус писав про втрату впевненості Меган Маркл після весілля з принцом Гаррі.