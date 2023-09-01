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Стиль жизни

Сара Фергюсон раскрыла последние слова королевы Елизаветы II

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Фото: Getty Images | Сара Фергюсон и королева Елизавета II

Бывшая жена принца Эндрю призналась, выполнила ли просьбу покойного монарха.

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Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон раскрыла последние слова, которые королева Елизавета II сказала ей перед смертью в сентябре 2022 года. Деталями общения с покойным монархом бывшая супруга принца Эндрю поделилась во время нового эпизода своего подкаста "Чайные разговоры с герцогиней и Сарой".

Королева, которая на момент смерти правила 70 лет, ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в Шотландии.

Эту тему подняли, когда 63-летняя Фергюсон обсуждала свою борьбу с раком молочной железы, поскольку она считает, что этот опыт побудил ее быть настоящей собой и "проснуться".

"Это последнее, что мне сказала королева: "Просто будь собой, Сара", — вспомнила мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении.

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"И она это увидела", — продолжила герцогиня Йоркская. "Она просто так раздражалась, когда я была не собой... Но теперь я настоящая, и мне просто так повезло, что я могу быть собой".

Непонятно, когда именно покойная Елизавета II сказала Ферги эти слова, но во время выходных перед ее смертью королева, как сообщается, была "полна веселья".

Сара Фергюсон с дочерьми Fullscreen
Сара Фергюсон с дочерьми
Фото: Instagram sarahferguson15

После смерти британского монарха ее любимые корги достались именно бывшей жене принца Эндрю.

Сара Фергюсон и принцесса Диана Fullscreen
Сара Фергюсон и принцесса Диана
Фото: Getty Images

Напомним, Сара Фергюсон перенесла операцию из-за рака груди.

Также Фокус писал о годовщине смерти королевы Елизаветы II, на которую не пригласили принца Гарри и Меган Маркл.