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Стиль життя

Сара Фергюсон уперше була помічена після того, як перенесла важку операцію (фото)

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Фото: Instagram sarahferguson15 | Сарі Фергюсон нещодавно зробили операцію з видалення пухлини з грудей

Герцогиня Йоркська вперше з'явилася на публіці після того, як у неї діагностували рак грудей.

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63-річна Сара Фергюсон, яка нещодавно перенесла операцію з видалення ракової пухлини з грудей, уперше була помічена папараці у Віндзорі. Її сфотографували в машині разом із колишнім чоловіком принцом Ендрю. Про це пише Daily Mail.

Герцогиня Йоркська мала розслаблений вигляд у світло-блакитній сорочці і темно-синьому жакеті. Своє руде волосся мати двох дітей зібрала назад і вважала за краще залишитися без макіяжу для скромної прогулянки. Тим часом 63-річний Ендрю був у тканинній куртці.

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Нагадаємо, 63-річна Сара Фергюсон перенесла майже восьмигодинну операцію після того, як під час планової мамографії у неї діагностували рак. Яке подальше лікування на неї чекає, поки невідомо.

Відтоді вона одужує вдома в Королівській ложі у Віндзорі, де живе зі своїм колишнім чоловіком. Сара і Ендрю були одружені з 1986 до 1996 року, у них є спільні доньки принцеси Беатріс і Євгенії.

Також Фокус писав, що Сара Фергюсон розповіла про проблеми після операції, пов'язані з доглядом за королівськими коргі.