Розкриті деталі складної операції матері принцеси Беатріс

Сарі Фергюсон успішно видалили ракову пухлину.

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Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон перенесла важку восьмигодинну операцію, коли хірурги боролися з раком грудей. Про це пише Daily Mail.

Напередодні стало відомо, що у 63-річної Сари Фергюсон була діагностована хвороба, і вона пройшла успішну одноразову мастектомію в лікарні короля Едуарда VII у Лондоні.

Виявилось, що матір принцеси Беатріс та принцеси Євгенії чотири дні провела в реанімації в приватній лікарні, де герцогиня перебувала під цілодобовим наглядом.

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"Операція була дуже довгою – тривала вісім годин – і вона була складнішою, ніж люди думають. Сьогодні вона хоче повідомити, що дуже вдячна тим, хто врятував її, і їй дуже пощастило, що вона жива", — розповів друг родини.

Сара Фергюсон Фото: Getty

Минулого тижня вона розповіла друзям, що її чекає "довгий шлях" до одужання, але вона має намір "подолати його".

Відновлюючись вдома в Royal Lodge, Віндзор, де вона живе з колишнім чоловіком принцом Ендрю, Фергюсон має повну підтримку своєї сім'ї.

Її молодша донька, принцеса Євгенія, "майже переїхала", щоб допомагати доглядати за своєю матір’ю, а сестра, принцеса Беатріс, як кажуть, є частим гостем і "постійно розмовляє по телефону".

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сарі Фергюсон успішно видалили ракову пухлину.

Також Фокус писав про подкаст герцогині Йоркської та її подруги.