Матері принцеси Беатріс успішно видалили ракову пухлину, — ЗМІ

За словами інсайдерів, герцогині Йоркській нещодавно поставили діагноз ранньої форми раку молочної залози. Захворювання вдалося виявити під час звичайного мамографічного скринінгу.

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У Сари Фергюсон діагностували рак молочної залози. Герцогиня Йоркська вже перенесла "успішну" операцію і одужує вдома у Віндзорі з родиною. Про це пише Daily Mail.

Наскільки відомо, 63-річній герцогині поставили діагноз після планової мамографії. 25 червня письменницю і бізнесвумен виписали з лікарні, і вона повернулася у Віндзор-Лодж зі своєю сім'єю. За словами друзів, "успішну" операцію провели в лікарні короля Едуарда VII в Мерілебоні.

Сара Фергюсон Фото: Town & Country Magazine

Інше джерело сказало, що прогноз сприятливий завдяки ранньому виявленню раку.

"Це був важкий час, але вона дуже вдячна медичному персоналу, який провів мамографію, і медичному персоналу, який піклувався про неї в останні кілька днів, вона неймовірно вдячна", — розповіло близьке до герцогині джерело.

За збігом, герцогиня Йоркська є опікуном фонду Teenage Cancer Trust.

За інформацією британського таблоїда The Sun, колишня дружина принца Ендрю, мабуть, розповість про свій діагноз і лікування в майбутньому випуску свого подкасту "Чайні бесіди з герцогинею і Сарою".

Нагадаємо, Сара Фергюсон прийшла на коронаційний концерт Чарльза ІІІ в компанії принца Ендрю.

Також Фокус писав про фото Сари Фергюсон з принцесами Беатріс і Євгенією після коронації Чарльза ІІІ.