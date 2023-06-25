Мать принцессы Беатрис успешно удалили раковую опухоль, — СМИ

По словам инсайдеров, герцогине Йоркской недавно поставили диагноз ранней формы рака молочной железы. Заболевание удалось обнаружить во время обычного маммографического скрининга.

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У Сары Фергюсон диагностировали рак молочной железы. Герцогиня Йоркская уже перенесла "успешную" операцию и выздоравливает дома в Виндзоре с семьей. Об этом пишет Daily Mail.

Насколько известно, 63-летней герцогине поставили диагноз после плановой маммографии. 25 июня писательницу и бизнесвумен выписали из больницы, и она вернулась в Виндзор-Лодж со своей семьей. По словам друзей, "успешная" операция была проведена в больнице короля Эдуарда VII в Мэрилебоне.

Сара Фергюсон Фото: Town & Country Magazine

Другой источник сказал, что прогноз благоприятный благодаря раннему обнаружению рака.

"Это было трудное время, но она очень благодарна медицинскому персоналу, который провел маммографию, и медицинскому персоналу, который заботился о ней в последние несколько дней, она невероятно благодарна", — рассказал близкий к герцогине источник.

По совпадению, герцогиня Йоркская является попечителем фонда Teenage Cancer Trust.

По информации британского таблоида The Sun, бывшая жена принца Эндрю, по-видимому, расскажет о своем диагнозе и лечении в предстоящем выпуске своего подкаста "Чайные беседы с герцогиней и Сарой".

Напомним, Сара Фергюсон пришла на коронационный концерт Чарльза ІІІ в компании принца Эндрю.

Также Фокус писал о фото Сары Фергюсон с принцессами Беатрис и Евгенией после коронации Чарльза ІІІ.