Принц Эндрю и Сара Фергюсон вместе посетили коронационный концерт Чарльза ІІІ (фото)
Бывшие супруги присоединились к своим дочерям, принцессам Беатрис и Евгении.
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон и принц Эндрю вместе посетили концерт после коронации Чарльза ІІІ 7 мая 2023 года. Об этом пишет People.
Бывшие супруги показали дружеские отношения, когда сидели рядом на концерте "Coronation".
Герцог и герцогиня Йоркские присоединились к своим дочерям, 31-летней принцессе Евгении и 34-летней принцессе Беатрис, во время музыкальной феерии на территории Виндзорского замка, а также другим членам королевской семьи, включая новых короля и королеву.
Несмотря на то, что бывшая жена принца Эндрю не была приглашена на официальную часть коронации в Вестминстерском аббатстве за день до этого, она появилась на концерте, на котором выступили Кэти Перри, Лайонел Ричи и другие звезды.
Герцогиня Йоркская поздравила новоиспеченных короля и королеву в своих соцсетях. Она отметила исторический момент в Instagram, поделившись снимком королевской пары с этого дня. Писательница опубликовала фотографию короля Чарльза ІІІ и королевы Камиллы, которые машут поклонникам, когда они покидали Вестминстерское аббатство.
"Искренние поздравления их Величествам, королю и королеве", — написала мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении.
Сын усопшей Елизаветы II и Сара Фергюсон развелись в 1996 году. От их союза подрастают две дочери — принцессы Беатрис и Евгения.
Напомним, Сара Фергюсон отреагировала на то, что ее не пригласили на коронацию брата бывшего супруга.
Также Фокус писал о вероятных гостях коронации, пропустивших историческое событие 6 мая 2023 года.